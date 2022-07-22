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Gündem Iğdır'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Gündem

Iğdır'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Iğdır merkez ilçe Baharlı Mahallesi sınırlarında "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahadaki bazı taşınmazların Iğdır Belediyesince acele kamulaştırılması hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 03:58:00 -
Iğdır'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Buna göre, söz konusu sahada yer alan 13 ada, 8 ve 15 parsel numaralı taşınmazlar, ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için ihtiyaç duyulan projeye ivedilikle başlanması amacıyla Iğdır Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

İlgili karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince alındı.

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