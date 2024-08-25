  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller: Türkiye’nin nüfusu 2023-2030 yıllarında 2,8 milyon artacak!

Kamala Harris parayı götürdü! Milyonlarca dolar topladı

İran, güzel haberi böyle duyurdu 'Arap kökenli vatandaşlara hakaret' dizinin yayını durduruldu

Rusya'dan Fransa'ya nota!

Eurofighter, F-35 derken ve açıklama geldi: Onları ikna ettim! Türkiye'ye savaş uçağı verecekler

Türkiye için ABD'den yardım istediler: Her şeyimizi kaybedebiliriz! Ankara'ya karşı bir şey yapın

Araplar, Türkiye'nin o bölgesinden elini ayağını çekti! İsyan etmemek elde değil

Türkiye'ye su vermeyi reddeden ülke susuz kaldı! Resmen şoktalar

Frank Hoogerbeets'ten dehşete düşüren çıkış! Acil olarak uyardı: Orada 9 şiddetinde deprem olacak

Cihat Yaycı Paşa kendisine yönelik saldırılara Akit TV’den ‘Kapak olsun’ diyerek cevap verdi
Yerel Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Yerel

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-25 23:41:00 -
Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kent merkezindeki İbrahim Bozyel Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu yangını söndürerek çevre binalara sıçramasını önledi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Gündem

Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Yerel

Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Tarihi Kapalıçarşı'da korkutan yangın
Tarihi Kapalıçarşı'da korkutan yangın

Yerel

Tarihi Kapalıçarşı'da korkutan yangın

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yerel

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23