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Eğitim Iğdır yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Iğdır okullar var mı?
Eğitim

Iğdır yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Iğdır okullar var mı?

Hangi illerde okullar tatil? Doğu Anadolu’da kar etkili oluyor. Hal böyle olunca pek çok öğrenci hangi illerde okulların tatil olduğunu araştırmaya başladı. Peki, yarın Iğdır’da okullar tatil olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:10:00 -
Iğdır yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Iğdır okullar var mı?

Doğu Anadolu’da kar kış etkisini göstermeye başladı. Bu sebeple kar yağışı görülen illerde yaşayanlar ‘Yarın okullar tatil mi?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başladı.

Iğdır yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Iğdır okullar var mı?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettirecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.

Sabah Erzurum ve Ardahan'da başlayan kar yağışının öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un doğusu ile Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden genellikle orta kuvvette esecek. Rüzgar, hızı zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde olacak.

Bölge genelindeki kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Iğdır'da 3, Tunceli ve Ağrı'da 4, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 11, Tunceli'de 8, Ağrı'da 7, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Erzincan'da 3, Ardahan'da sıfır derece olması öngörülüyor.

Iğdır’da okulların tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

 

Erzurum yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Erzurum okullar tatil mi olacak?
Erzurum yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Erzurum okullar tatil mi olacak?

Eğitim

Erzurum yarın okullar tatil mi? 2 Aralık Erzurum okullar tatil mi olacak?

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