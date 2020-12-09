Iğdır Valisi Sarıibrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sarıibrahim, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi aldı.

Vali Sarıibrahim, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.

Sarıibrahim, AA'nın 2012 yılından bu yana yaptığı "Yılın Fotoğrafları" faaliyetini çok anlamlı olduğunu belirtti.

Ajans çalışanlarını tebrik eden Sarıibrahim, "Özellikle Suriye'de yaralanan çocuğun burada, Akdeniz Üniversitesinde yapılan tedavisinin fotoğrafı, Van'da çığ felaketi sonrasında şehit olan askerlerimizin fotoğraflarının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin, şehitlerimizi unutmamayı nasip etsin. Allah kolaylık versin, Anadolu Ajansındaki bütün arkadaşlara bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

