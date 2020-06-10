Birçok ilde vali değişikliği yaşandı. Iğdırlı vatandaşlar “Iğdır valisi kim oldu?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

Iğdır valisi kim oldu? | Iğdır valisi ismi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır Valiliğine getirildi.

Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir?

1975 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İlköğrenimini memleketi Rize Çayeli Dokuz Mart İlköğretim Okulu'nda, Ortaöğrenimini Çayeli Ortaokulu ve Çayeli Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini 2000 yılında tamamladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2000 yılı Ekim ayında açtığı yazılı sınavı ve sonrasında sözlü sınavı kazanarak 2001 yılında Rize Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Daha sonra sırasıyla; 2004-2005 Çanakkale-Yenice Kaymakamlığı (Kaymakam)

2006-2007 Ağrı-Hamur Kaymakamlığı(Kaymakam)

2007-2010 Erzurum-İspir Kaymakamlığı(Kaymakam)

2010-2013 Yozgat-Akdağmadeni Kaymakamlığı(Kaymakam)

2013-2014/9 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (Şube Müdürü)

2014/9-2017/8 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (Daire Başkanı)

2017/8-2018/10 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (Genel Müdür Yardımcısı) görevlerinden sonra 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür olarak atandı.

Engin Sarıibrahim evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.