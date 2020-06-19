  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı

Iğdır’a yeni atanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Valilik binası önünde tören mangası ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:49:27 -
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim görevine başladı

Iğdır’a yeni atanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Valilik binası önünde tören mangası ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.


Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün Giresun’a gitmesinin ardından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü iken Iğdır Valiliği’ne atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim yeni görevine başlamak için kente geldi. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim’i Valilik binası önünde tören mangası karşıladı. Karşılama törenine Vali yardımcıları, İlçe kaymakamları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve Valilik personeli katıldı.


Karşılama töreninin ardından şeref defterini imzalayan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Anadolu coğrafyasında güneşin ilk doğduğu şehitler diyarı, dağları ve ovasıyla çok güzel bir coğrafya olan Iğdır’ımıza Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle atanmış bulunmaktayım. Yeni görevimizin şahsım ve Iğdırlı hemşehrilerim acısından hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu coğrafya içinde yer alan ve bu coğrafyayı bizlere vatan yapan bütün şehitlerimizi saygıyla, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.



“Allah paçamıza vatan toprağının çamurunu bulaştırsın ve eksik etmesin”


Iğdırlılara hemşehri olmaya geldiğini belirten Vali Sarıibrahim, “Göreve başladığımız bu günden, görevden alınacağımız son güne kadar Allah paçamıza vatan toprağının çamurunu bulaştırsın ve eksik etmesin. Sevgili Iğdırlı hemşehrilerimizden beklentimiz şudur ki, hep beraber ve birlikte Iğdır’da taşı taşın üstüne koymaya geldik. Memleket ve milletimize hizmet etmeye geldik. Bu anlamda bizlerle beraber harekat edecek, katkı sunacak, hizmet edecek, yol yürüyecek, dertlenecek, üzülecek ve hep beraber biz olacağız. Ben sizlere bir hemşehri olmaya geldim” şeklinde konuştu.


Konuşmasının ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim daha sonra Valilik makamına geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı