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Aktüel

Iğdır Valiliği “kentteki depremde hasar meydana gelmediğini” açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:40:12 -
Iğdır Valiliği “kentteki depremde hasar meydana gelmediğini” açıkladı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte saat 02:29’da yaşanan depremle ilgili kent merkezi, ilçeler ve köylerde inceleme yapıldığı belirtildi.

İnceleme sonucu olumsuz duruma rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, "İlimizde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD ekiplerimizce merkez, ilçe ve köylerimizde yapılan araştırma ve inceleme sonucu ilimiz genelinde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hasarın meydana gelmediği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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