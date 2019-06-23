Iğdır Üniversitesi taban puanları 2019 Iğdır Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Iğdır Üniversitesi taban puanları 2019, Iğdır Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Iğdır Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Iğdır Üniversitesi taban puanlarını ve Iğdır Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri taban puanları

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma taban puanları

Iğdır Üniversitesi Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat taban puanları

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesiİlahiyat taban puanları

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği taban puanları

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme taban puanları

Iğdır Üniversitesi Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği taban puanları

Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik taban puanları

Iğdır Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği taban puanları

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı taban puanları

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi taban puanları

Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları

ÖSMY üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)