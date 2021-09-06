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Eğitim Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Eğitim

Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Iğdır Üniversitesi ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim 24 üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 13:55:00 -
Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adayların Üniversite Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki "Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde" belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.) 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. Başvurular 06/09/2021 - 20/09/2021 Tarihleri içerisinde yapılacaktır.

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