Iğdır karpuzunda rekolte beklentisi 25 bin tonun üzerinde

Sahip olduğu iklimi ve coğrafi şartları dolayısıyla birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiği Iğdır'da karpuz hasadı başladı.

Yaklaşık 8 bin dekar alanda üretilen karpuzların toplanması için mevsimlik işçiler, tarlalarda yoğun mesai yapıyor.

Bu yıl mevsimin bol yağışlı geçmesinden dolayı bereketli başlayan hasat sezonu üreticinin yüzünü güldürecek.

Kent merkezi, Karakoyunlu ve Aralık ilçelerindeki verimli arazilerde yetiştirilen ve bu yıl 25 bin tonun üzerinde rekolte beklenen karpuz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illere pazarlanacak.

"Bölgedeki tüccarlar meyve almak için kente geliyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, kentte birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiğini söyledi.

Iğdır'ın kayısısının yanı sıra karpuzunun da talep gördüğünü anlatan Yolcu, şöyle konuştu:

"Hasatla birlikte tüm Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır'ın karpuzlarını tatmış olacak. Hasat döneminde her ürünle ilgili çevre illerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden birçok tüccar, Iğdır ürününü alıp kendi illerinde satmak için geliyor. Karpuz, diğer ürünlerde olduğu gibi bu iki bölgeyi ve yakın illeri besliyor, ihtiyacını karşılıyor. Kendine özgü aroması ve kalitesiyle çokça aranan bir ürün."

Üreticilerden Mustafa Pehlivan da kentte 20 yılı aşkın bir süredir sebze ve meyve yetiştiriciliği yaptığını anlattı.

Kentte üretilen bütün sebze ve meyvelerinin lezzetli olduğunu belirten Pehlivan, "Kaliteli ürün yetişiyor, çevre il ve ilçelerden çok memnun kalıyorlar. Buradan ürün götürdükleri zaman olumlu geri dönüş yapıyorlar. Üretimimiz çok kuvvetli, günden güne üretimimiz çoğalıyor." diye konuştu.