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Spor Iğdır FK’dan kültür izli forma! Ağrı Dağı ve geleneksel motifler yeni sezona taşındı
Spor

Iğdır FK’dan kültür izli forma! Ağrı Dağı ve geleneksel motifler yeni sezona taşındı

Yeniakit Publisher
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Iğdır FK’dan kültür izli forma! Ağrı Dağı ve geleneksel motifler yeni sezona taşındı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, 2026-2027 sezonunda giyeceği üç yeni formayı tanıttı.

Iğdır FK, yeni sezon formalarında kentin kültürel ve doğal kimliğini sahaya taşıdı. Kulübün tanıttığı üç farklı forma tasarımı, Iğdır'ın kültürel ve doğal değerlerinden izler taşıdı. Birinci formada koyu yeşil zemin üzerine Ağrı Dağı silüeti ile eski Türk alfabesinden esinlenen desenler yer aldı. Yeşil ve altın sarısı detaylarla hazırlanan tasarım dikkat çekti.

 

İkinci forma ise kulübün geleneksel renklerini yansıtan yeşil-beyaz çubuklu tasarımıyla hazırlandı. Sade çizgileriyle öne çıkan forma, klasik görünümü modern dokunuşlarla birleştirdi.

 

Üçüncü forma ise açık yeşil tonunda tasarlanırken, ön bölümde ince dikey çizgilere yer verildi. Kollarında ise geleneksel motiflerden ilham alınan desenler kullanıldı.

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