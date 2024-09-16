Iğdır FK'dan Fenerbahçe atılımı! Görenler şaştı kaldı! Yok böyle bir gelişme...

Trendyol 1. Lig’in yeni takımlarından Iğdır FK, önemli bir adım atarak Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait İncek Tesisleri'ni satın aldı.

Iğdır FK, kamp tesisi eksikliğini gidermek amacıyla Fenerbahçe'nin Ankara İncek’te yer alan 32 dönümlük kamp tesislerini bünyesine kattı. Kulüp Başkanı Cantürk Alagöz’ün, bu satın alma için Fenerbahçe’ye 280 milyon lira ödeme yaptığı belirtildi.



Fenerbahçe İncek Tesisleri’nin Özellikleri



Geniş bir alana yayılan Fenerbahçe İncek Tesisleri, sağlık, spor, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinin yanı sıra çeşitli sosyal imkanlar da sunuyor. Iğdır FK, bu tesislerin satın alınmasıyla birlikte hem teknik ekibe hem de sporculara daha iyi bir kamp ortamı sağlamış olacak.