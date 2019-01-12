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İGDAŞ'tan kritik uyarı! 'Eğer çürük sarımsak kokusu alırsanız...'

İGDAŞ'ta Makine Mühendisi olarak görev yapan Sabri Doğan, doğal gazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:31
İGDAŞ'tan kritik uyarı! 'Eğer çürük sarımsak kokusu alırsanız...'

Vatandaşlara doğal gaz tesisatlarını İGDAŞ'ın onay verdiği kişi ve kurumlara bakım yaptırmaları yönünde uyarı geldi.

Türkiye genelinde eksi derecelere düşen hava şartlarının ardından doğal gaz kullanımı da artmaya başladı. Ancak doğal gaz kullanmadan önce cihazların ve bacaların bakımı da çok önemli.

İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, İGDAŞ'ın Alibeyköy'de bulunan Genel Merkez Binasında doğal gazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda önemli bilgiler paylaştı.

İGDAŞ'ın onay verdiği kişi ve kurumlara bakım yaptırtın

İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, doğal gaz tesisatına yetkisiz kişilerin müdahale ettirilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Vatandaşlar İGDAŞ'ın onay verdiği kişi ve kurumlara bakım yaptırtmalı. İlla bir değişiklik ihtiyacı duyulursa İGDAŞ'a bilgi verilmesi gerekiyor. Cihazların ve bacaların bakımı ise her kış mevsimi başında mutlaka yetkili kişilere yaptırılmalı. Cihaz bakımı için cihazların markalarının servislerinden bakımı yapılmalı. Baca bakımı için ise itfaiyenin yetkilendirdiği baca bakım ve temizlik firmalarından hizmet almalılar" diye konuştu.

Doğal gaz kokusu çürük sarımsak kokusuna benzer

Evde doğal gaz kaçağının olup olmadığını vatandaşların nasıl anlayacağı sorusunu ise Sabri Doğan, "Normalde doğal gaz kokusuzdur. Ancak biz tesislerimizde gazı kokulandırırız. Çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku bu. Bu şekilde bir koku hissetmeleri durumunda İGDAŞ'ın 187 Acil telefonunu arayarak bilgi vermeleri ve ortamı havalandırmaları gerekiyor. Bu süreç içerisinde telefon kullanmamaları, elektrik prizlerini açmamalı ve kapatmamaları gerekir. Dış ortamda da İGDAŞ yetkililerini beklemeleri gerekir" şeklinde yanıtladı.

İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, özellikle doğal gaz havalandırma menfezlerinin kapatılmaması ve açık tutulması konusunda aboneleri uyardı. Doğan,"Ortamda cihazların güvenli bir şekilde yanması için gerekli oksijeni ve baca çekişlerini hava menfezleri sağılıyor" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:31
  1. İGDAŞ
  2. Doğalgaz
  3. Doğalgaz kaçağı
  4. Kritik uyarı

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