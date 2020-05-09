İGDAŞ'ın fatura kazığına isyan eden Gürgen Öz için linç ekibi devrede

Oyuncu Gürgen Öz, gelecek ayın doğal gaz faturasını bir ay önceden fatura eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İGDAŞ'a isyan etmişti. Devreye giren linç çetesi, CHP'li belediyenin eleştirilmesini hazmedemeyip Gürgen Öz'ün üstüne çullandı. Gürgen Öz'ün haksız faturaya itirazına birçok ünlü isim de ellerindeki yüksek rakamlı İGDAŞ faturası ile dahil olmuştu.

İGDAŞ'ı eleştirince linç çetesi devreye girdi

Eleştiriyi yönelten kendilerinden biri bile olsa, tahammül edemeyen hazır kıta linç ekibi hemen devreye giriyor. Oyuncu Gürgen Öz, önceki gün sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ'ı, gönderdiği kabarık faturalar yüzünden eleştirmişti. Öz'e birçok ünlü isim de eşlik etmişti.

Ancak linç çetesi, CHP'li belediyenin eleştirilmesini hazmedemeyip Gürgen Öz'ü baskı altına aldı. Öz de kendini savunmaya çalıştı.

Gürgen Öz "Bir kişiyi ya da partiyi direkt eleştirmediğim halde öyleymiş gibi lanse edildi. Kaldı ki her parti, kurum ve yöneticinin eksikleri var. Olmaması tabiata aykırı. Bizler eleştiriyi, bu anlamdaki komediyi ve neşeyi unuttuk..." dedi.

EKİN TÜRKMEN:

"Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ayın ortalaması alınıyormuş ama ben hiçbir zaman bin lira ödemedim ki..."

ESRA SÖNMEZER:

"Böyle fatura mı olur! Bunlar nasıl rakamlar? Şaşkınlık içindeyim."

DEHA BİLİMLİER:

"2.000 lira fatura ne demek yaa? Füze atsaydınız bari, füze parası gibi zaten!"

Sosyal medya tepkileri

NURGÜL HASTÜRK BAN: "Ekrem İmamoğlu, 200 liralık ortalaması olan aileye 600-700 liralık fatura gönderme oyununun patlayacağını anlayınca, her zamanki gibi fırıldaklık yapıp askıda fatura olayını başlatıp rezilliğin üstünü kapatmaya çalıştı."

BAYGAN34: "Hayatı ucuzlatacağız dediler, Eko hayatımızı kaydırdı."

HAMZA ACUN: "Her şey çok güzel olacak dediler, hale bak!"

Sabah