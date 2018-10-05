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İGDAŞ İstanbulluları uyardı!

İGDAŞ, İstanbulluları yaklaşan soğuk havalar nedeniyle doğalgaz bakımı konusunda uyardı.

05 Ekim 2018 Cuma 20:39
İGDAŞ İstanbulluları uyardı!

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ), güvenli doğalgaz kullanımı için baca temizliğinin ve kombi, şofben, soba gibi yakıcı cihaz bakımlarının her yıl düzenli olarak yapılması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, kış gelmeden baca temizliğinin ve yakıcı cihaz bakımlarının mutlaka yapılması gerektiği belirtildi. Bu çalışmaların hem güvenlik hem de tasarruf açısından büyük önem taşıdığı aktarılan açıklamada, "Araştırmalar düzenli yapılan baca temizliğinin ve cihaz bakımının ortaya çıkabilecek tehlikeleri bertaraf etmenin yanında yüzde 10-15'e varan verimlilik artışı sağladığını ortaya koyuyor. Verimliliği en üst seviyeye çıkan cihaz, daha az doğalgaz tüketerek ısıtıyor." denildi.

"Doğalgaz Sertifikalı Firma logolo şirketlere müracat etmek gerekiyor"


Baca temizliğinin İBB itfaiyesinin yetkilendirdiği şirketlere yaptırılması önerisinde bulunulan açıklamada, "Güvenliğin eksiksiz sağlanabilmesi için gerek cihaz bakımı gerekse baca temizliği işlemlerinin İGDAŞ yetkili servislere yaptırılması gerekiyor. İstanbullular, doğalgaz cihazlarının bakımı için yetkili servislere, iç tesisat bakımında İGDAŞ'ın internet sayfasında da listesi yer alan Doğalgaz Sertifikalı Firma logolu şirketlere müracaat etmeleri gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, güvenli doğalgaz kullanımı kurallarına göre yakıcı cihazın bulunduğu ortamda yer alan havalandırma menfezinin temiz hava girişi ve verimli yanmanın oluşması için mutlaka açık kalması gerektiğine vurgu yapıldı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 20:39
  1. İstanbul
  2. İGDAŞ

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