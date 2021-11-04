İGDAŞ, doğal gaz abonelerini uyardı

İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ. İstanbul'da bulunan 5 milyonun üzerinde doğalgaz abonesini mesaj, mail, sahte kampanyalarla dolandırıcılığa karşı çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uyarıda herhangi bir şüpheli durumla ALO 153'ün aranması gerektiği ifade edildi.

İGDAŞ'tan abonelerine gönderilen uyarı metininde şu ifadeler kullanıldı:

Sayın abonemiz. Şirketimize ait iletişim kanalları dışında şirketimizin ünvan, logo ve kurumsal kimlik bilgileri kullanılarak gönderilen mesaj, mail, sahte kampanyaları dikkate almayınız. Bu bildirimlerde varsa yer alan linkleri tıklamayınız, bu linkler ve telefon aracılığıyla müşteri, kimlik, kredi kartı bilgilerinizi ve sözleşme numaranızı hiç kimseyle paylaşmayınız. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaştığınız zaman hemen ALO 153'ü arayarak bilgi veriniz. Size ulaşabilmemiz için şirketimiz sistemlerinde kayıtlı olan telefon ve e-posta bilgilerinizin her zaman güncel olduğundan emin olunuz.