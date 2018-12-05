İGA'dan resmi açıklama! "Biz ödedik"

İstanbul Grand Airport (İGA), resmi bir açıklamayla, İstanbul Havalimanı Projesi yüklenici firmalarından DSG'nin personel alacaklarını ve SGK primlerini ödememesi üzerine devreye girerek işçilik alacakları ile işçilerin SGK primleri DSG nam ve hesabına ödediğini bildirdi.

İşte İGA'dan yapılan resmi açıklama:

İstanbul Havalimanı projesi yüklenicilerinden DSG İnşaat Limited şirketi ve İGA arasında 2015 yılından başlamak üzere çeşitli işlerin yapılması amacıyla sözleşme ve zeyilnameler imzalanmıştır.

Sözleşme ilişkisi devam ederken ve özellikle 2017-2018 yıllarında DSG İnşaat, sözleşmede üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemeye, işçilerinin alacaklarını ve SGK prim ödemelerini aksatmaya başlamıştır. Bu anlamda tarafımızca firmaya defalarca uyarıda bulunulmuş, DSG’nin personel alacaklarını ve SGK primlerini ödemediği tespit edildiğinden personelinin mağduriyet yaşamaması adına, şirketimiz devreye girmiş ve işçilik alacakları ile işçilerin SGK primleri DSG nam ve hesabına, İGA tarafından ödenmiştir.

DSG’nin şirketimize olan yüksek miktardaki borcunu ödememesi, personellerinin mağduriyetinin gün geçtikçe artması ve sözleşme ilişkisinin devam edemeyeceğinin anlaşılması, şirket aleyhinde alacaklısı tarafından yüksek meblağlı icra takibi başlatılması karşısında DSG’ye sözleşme ilişkisinin sonlandırılacağı, yazılı olarak bildirilmiştir.

Bu süreçte İGA üst düzey yöneticileri tarafından DSG’nin şirket yetkilisi Kamil Ali TUSAVUL, şirketin Proje Müdürü Mehmet ERDOĞAN, şirketin İdari İşler Müdürü İbrahim KOÇAK ve işçi temsilcileri ile gerek yüz yüze gerekse de telekonferans yöntemiyle defalarca toplantı yapılmış ve çözüm aranmıştır. Bu görüşmelerde en öncelikli hedef, personelin herhangi bir mağduriyet yaşamasına neden olmadan süreci barışçıl bir yolla sonlandırmak olmuştur. Aynı amaçla şirketimizce 23.11.2018 tarihinde DSG yetkilerine yazılı olarak bildirim yapılmış, personel alacakları yönünden tüm işçilerin arabuluculuk görüşmelerine davet edildiği, Cumartesi ve Pazar günü görüşme yapmak için ilgililerin hazır bulunacağı kendilerine bildirilmiştir.

Bu çerçevede; gerek firma yetkililerine gerekse işçi temsilcilerine birden fazla alternatif çözüm önerisi sunulmuştur. Şirket yetkililerinden herhangi bir dönüş olmadığından şirketimizce insiyatif alınarak işçi temsilcileri ile görüşmelere devam edilmiştir.

Personele asıl işveren DSG tarafından henüz ödenmemiş bulunan, 2018/Kasım ayı bordro tutarlarının ödenmesi ve çıkışı yapılacak personeller için hak ettikleri oranda kıdem ve ihbar tazminatlarının İGA tarafından karşılanması önerisinde bulunulmuştur. Bu bağlamda, yaşanan durumun hassasiyetinin farkında olan İGA, konuyu uzlaşı yoluyla çözmek adına görüşme çabalarını sürdürmektedir.

Öte yandan şehir dışından gelen ve dönecek olan işçilere gidene kadar kampta kalma ve yol harçlığı olarak bir tutar ödeme şeklinde tekliflerde bulunulmuştur. Teklifi kabul eden 45-50 kişilik bir grup kamptan kendi istekleri ile ayrılmıştır. Basında yer alan görüntülerde kamptan ayrılırken görünen kişiler, bu personellerdir.

Bu anlamda tüm işlemler, işçi temsilcilerinin işçileri yönlendirmesi ile gerçekleşmiş, süreç tamamen tarafların karşılıklı uyum ve iradesi ile yürütülmüş, herhangi bir zorlama ve baskı olmamıştır. Dolayısıyla basında yer alan “şantiyeden atıldılar” şeklindeki bilgi ve görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır.

Konunun hassasiyeti dikkate alınarak yüksek özen çerçevesinde hareket edilmektedir. İGA olarak inşaatımızda çalışan her bir işçinin haklarının yanında olduğumuzun altını çizer kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.