İGA’dan rekor sermaye artırımı

Rekor artırım ile İGA, Fortune 500 şirketleri içinde en yüksek aktif büyüklüğe sahip 4. şirket olabilecek seviyeye ulaştı. İGA’yı oluşturan konsorsiyumun üyeleri olan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon Grubu şirketlerinin her biri sermaye artırımına 358 milyon TL’lik beş eşit payla katıldılar. Bu artırım ile İGA ortaklarının şirkete sağlamış olduğu sermaye katkısı 1 milyar 615 milyon Euro’nun üzerine çıkmış oldu.