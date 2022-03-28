Merakla beklenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. 1915 Köprüsü'nün eleştirenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İGA için de aynısını söylediler. Şimdi dünyada ilk üçte yer alıyor. İstanbul Havalimanı dünyada gerçekten büyük sesler getirdi" dedi. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi "İGA ne?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İGA nedir? İGA açılımı ne?

İGA; (​İstanbul Grand Airport yani İstanbul Havalimanı’nın açılımıdır. ​​​​İGA​ (​İstanbul Grand Airport), İstanbul Havalimanı’nı inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla 7 Ekim 2013 tarihinde kuruldu. İstanbul Havalimanı, şehir merkezinden 35 kilometre mesafededir. İnşaat, dört fazda tamamlanacak şekilde planlanmıştır. Birinci faz kapsamında, 3​ pist ve 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası hizmet vermektedir.