İGA Lounge yoluna TRU ile devam ediyor

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı’nın, Lounge yeme içme alanlarının işletmesini TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup üstlendi. Türk misafirperverliğini ve Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini konuklarına sunmayı hedefleyen TRU, misafirlerine unutamayacakları bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. İGA İstanbul Havalimanı’nın iç ve dış hatlar giden yolcu katında hizmet veren İGA Lounge'da sunulan menüde her damak zevkine uygun tatlar bulunuyor.

Türk misafirperverliğini sunuyor

TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup’un, yeme içme alanlarının işletmesi, otel yönetimi, şehir operasyonları, uçak içi catering hizmetleri, lounge yönetimi ve etkinlik organizasyonları gibi operasyonlarını 2023 yılı itibariyle misafirlerin beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmek adına tek çatı altında toplandığını söyleyen TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup CEO’su Sadettin Cesur, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ulusal ve uluslararası markaları bünyemize katmayı hedefleyerek globalleşme yolunda bir adım attık, TRU’nun TR'si ile Türkiye’den doğan bir marka olarak küresel ölçekte yer aldığımızı vurguluyoruz. U'su ise “You First”. Yani odak noktamız insan. Hem çalışanlarımız hem de misafirlerimiz bu tanımlamanın içinde yer alıyor. Tüm yolcularımıza misafir gözü ile bakıyoruz. Mottomuz ise; “Tru Hospitality with diversity just for you.” Çeşitliliğimiz ile gerçek Türk misafirperverliğini konuklarımıza sunuyoruz. Bu anlamda gastronomi dünyasının ünlü ismi Şef Çiğdem Seferoğlu ile yaptığımız iş birliği çok önemli. Misafirlerimize unutamayacakları deneyimler sunmayı hedefliyoruz “diye konuştu.

Seçkin hizmet anlayışı ile misafirlerinin yanında

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen de konuyla ilgili şunları söyledi: “Misafirlerimizden aldığımız geri bildirimler ve öneriler doğrultusunda, yepyeni bir deneyimle seçkin hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz. Kısa sürede dünyanın en prestijli havalimanları arasında en üst sıralarda yer alan İGA İstanbul Havalimanı olarak konuklarımızın yolculuklarının başlangıcından bitişine kadar her alanda yanındayız. TRU Hospitality & Retail Şirketi işletmesi iş birliğiyle İGA İstanbul Havalimanı Lounge’ları yeni menüsü ve her damak tadına uygun seçkin lezzetleri ile yemek molalarının vazgeçilmez mekanı olacak, bundan eminim. İGA Lounge'da, yolcularımıza en yüksek standartlarda yeme-içme deneyimi yaşatmaktan, bu değişiklikle Türk mutfağının özgün lezzetlerini de Lounge'larımızda misafirlerimizin beğenisine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.”