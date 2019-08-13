İGA güvenlik görevlisi alım başvuru şartları THY İGA personel alımları ne zaman

İstanbul Havalimanı iş ilanları son dakika araştırılmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA personel alım ilanı yayınladı. İGA İŞKUR üzerinden 16 Ağustos 2019 tarihine kadar güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Peki THY İGA alım başvuru şartları neler? THY iş başvurusu.

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan özel sektör iş ilanları kapsamında 16 Ağustos 2019 tarihine kadar 35 yaşını doldurmayan kişilerin güvenlik görevlisi olabileceği ifade edildi. İGA Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketince yayımlanan ilana başvurular İŞKUR üzerinden yapılmak zorundadır ve İŞKUR'a kayıtlı işsiz kişilerin başvuru yapması istenmektedir. İstanbul Havalimanı işletmecisi ile havalimanında yer alan işletmeler dev taşınma sonrası personel sayılarını hızla artırıyor. İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam olanacağı sağlayacak. Büyük ve küçük ölçekli işletmeler yolcu sayısı arttıkça yeni personele ihtiyaç duyarken işletmeler personel alım ilanlarına çıkıyor. En çok aranan personellerin başında ise mağazalar ile yiyecek içecek hizmetleriyle ilgili geliyor.

İGA güvenlik görevlisi alım başvuru şartları neler?

İGA Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru şartları şu şekildedir;

Kadın veya erkek olmak.

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

Tercihen 35 yaşını geçmemiş olmak.

Erkek güvenlik görevlisi adayları 18- -35 (16.08.2001 - 18.07.1984 tarihleri arasında doğan kişiler)

Kadın güvenlik görevlisi adayları 18- -35 (16.08.2001 - 18.07.1984 tarihleri arasında doğan kişiler)

4- Boy kilo orantısı, (Erkekler için: 1.70, Bayanlar için: 1.60) olmak.

5- Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

6- En az lise mezunu olmak.

7- Diksiyonu düzgün olmak.

8- Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek olmak.

9- 7,5 saat vardiyalı çalışabilecek durumda olmak.

İGA İŞKUR iş başvurusu için tıklayınız