İftiralara doymadı! Ümit Özdağ'dan görülmemiş pişkinlik

Türkiye şiddetli depremlerde binlerce canını kaybetmiş, yüzyılın en büyük felaketiyle uğraşırken, bazı siyasetçiler de sorumsuz açıklamalarıyla gündeme geliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu isimlerin başında yer alıyor.

Türk vatandaşı ve depremzedelere yardım ediyor

Özdağ, dün sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesinden bir görüntü paylaştı. "Suriyeli bir kişi itfaiye personelinin telefonunu çalıyor" ifadesiyle paylaşım yapan Özdağ'ın araştırmadan, bilmeden paylaştığı kişinin Türk vatandaşı olduğu ve depremzedelere yardım ettiği ortaya çıktı.

Özdağ'ın paylaşımı sonrası açıklama yapan Genç, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz" dedi.

Bu açıklama sonrası Özdağ tweetini silmek zorunda kaldı.

"Niye özür dileyeyim kardeşim"

Yaşanan olayın ardından Özdağ, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına katıldı. Yayında Özdemir, hafız gencin açıklamalarını izleterek "Ümit bey ne diyorsunuz? Suriyeli değilmiş. Bir özür dilemeyi düşünür müsünüz mesela" diye sordu.

Özdağ bu soruda sorumluluğu üzerinden atarak haberi bir gazeteden aldığını, gazetenin özür dilemesi gerektiğini söyledi. Özdağ, "Hayır. Niye özür dileyeyim kardeşim. Kimden özür dileyim neden özür dileyeyim. Bir gazete yayınlamış ben de gazeteden aldım. O zaman gazete özür dilesin." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Özdağ, hedef gösterdiği kişinin Suriyeli tercümanlara verilen mavi giysiyi giydiğini iddia ederek, "Kendisi özür dilesin" dedi.

İlk iftirası değil

Türkiye tek yürek olmuş depremin yıkımıyla mücadele ederken Ümit Özdağ'ın yaptığı ilk sorumsuzluk ise bununla sınırlı değil. Özdağ, bir kişi daha çıkarmak için uyumadan, yemeden, içmeden canla başla çalışan kurtarma ekiplerine de iftira atmaktan kaçınmadı.

Özdağ, dün katıldığı Veryansın TV'nin YouTube yayınında akılalmaz sözler sarf etti. Özdağ, enkazdan önce AK Partililerin çıkarıldığını iddia etti.

Özdağ, "Net söyleyeyim, önce AK Partililer çıkarılıyor. Bunu söylemek istemezdim ama sahada bunu duyuyorsunuz. İnsanlar bunun için bağırıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada yapılacak tek şey yetkiyi askere devretmek" dedi.