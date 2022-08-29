İftiracıyı öven Hakan Albayrak'ın o yazısı!

AK Parti'nin ilk yıllarında Dışişleri bakanlığı koltuğuna oturan Yaşar Yakış, AK Parti'yi kötülemek için, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı dönemindeki Suriye Devlet Başkanı ile yapılan bir görüşmeyi, içine yalanlar katarak anlattı. Kamuoyu iftiraya rağbet etmedi. Davutoğlu da yalana isyan etti. Yakış iftirasından geri döndü.. Karar'dan Hakan Albayrak da, iftira atıp sonra özür dileyen Yakış'ı allayıp pulladı.

İşte Albayrak'ın o yazısı;

Yaşar Yakış’ın örnek davranışı üzerine

Dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, 9 Ağustos 2011’deki görüşmelerinde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’e İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) Teşkilatından bazı kimseleri kabineye almasını önermiş, bunun üzerine Esed “Görüşme bitmiştir” demiş!...

Eski dışişleri bakanlarından Yaşar Yakış, muhalif.com’dan Nursun Erel’e verdiği beyanatta, bu efsaneye istinaden, Suriye ile ilişkilerin bozulmasına Ahmet Davutoğlu’nun sebep olduğunu ileri sürmüştü.

O beyanından ötürü özür diledi.

Nursun Erel’e gönderdiği açıklamada dedi ki:

“16 Ağustos 2022 tarihli www.muhalif.com.tr adlı sitede sizinle yaptığım bir mülakat yayımlanmıştır. Bu mülakatımda Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 2012 yılında (Doğrusu 2011 – HA) Beşar Esat’la yaptığı 6 saat süren konuşmaya değinmiştim. O tarihteki medyada verilen haberlerde Sayın Davutoğlu’nun Beşar Esat’a Türkiye’nin görüşlerini aktardıktan sonra, kuracağı hükümette ‘Müslüman Kardeşler Örgütü mensuplarından şu şu isimleri hükümete alın’ şeklinde bir telkinde bulunduğu bildiriliyordu.

“Gerçi ben size verdiğim mülakatta, ‘Sayın Davutoğlu’nun böyle bir telkinde bulunduğu iddia ediliyor. Tabii teyit yok’ diyorum ve siz de beyanımı metne aynen yansıtmışsınız.

“Sayın Davutoğlu ile uzun süre birlikte çalıştık. Yürütme erkinin en başında uzun süre görev yapmış bir devlet adamına izafe edilen beyanları medyaya aktarırken, bu beyanları birincil kaynaklardan tahkik etmem gerekirdi. Bu hassasiyeti göstermemiş olduğum için değerli dostum Sayın Davutoğlu’dan özür diliyorum.”

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Şam’daki 6 saatlik görüşmede Davutoğlu özel olarak İhvan’la değil genel olarak muhalefetle uzlaşı -“ulusal uzlaşı”- üzerinde durmuş ve o görüşme restleşmeyle değil mutabakatla sonuçlanmıştı. (Mutabakata göre Esed, 14 maddelik bir reform paketi uygulayacak, her şeyden evvel şehirleri bombalatmayı bırakacaktı. Bırakmadı.)

Birincil kaynaklardan tahkik önemli.

Hatasından dönen Yaşar Yakış’ın davranışı kıymetli.

Suriye’nin 2011 itibarı ile içine girdiği kanlı süreç ve Türkiye’nin 2011 itibarı ile izlediği Suriye siyaseti konusunda Esed rejiminin dayanılmaz zulümlerinden ve o zulümlerin kırdığı fay hatlarından hiç bahsetmeyip gelinen noktanın bütün sorumluluğunu AK Parti iktidarına ve bilhassa Ahmet Davutoğlu’na yükleyegelenlerin, bu davranışı örnek alarak o ezberden vazgeçmeleri umulur.

24 Ağustos’taki basın toplantısında “ABD başkanları istedi diye Esad’ı düşman bildik” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Altılı Masa’da teşrik-i mesaide bulunduğu Davutoğlu’na bu işin aslını sorması da güzel olur.