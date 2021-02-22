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Siyaset İftira trenine Babacan da bindi! 'Partili Cumhurbaşkanı ile akraba Bakan el ele rezervleri yedi'
Siyaset

İftira trenine Babacan da bindi! 'Partili Cumhurbaşkanı ile akraba Bakan el ele rezervleri yedi'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'ndaki rezerv iftiralarına katkı vererek, "Partili Cumhurbaşkanı ve akraba Bakan el ele verip Merkez Bankası’nın rezervlerini harcadı, milletin biriktirdiği yedek akçeyi bir gecede sıfırladı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 23:50:00 - 2021-02-23 00:34:08
İftira trenine Babacan da bindi! 'Partili Cumhurbaşkanı ile akraba Bakan el ele rezervleri yedi'

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ordu’da bir yerel televizyonun canlı yayınında konuştu. Merkez Bankası iftiralarına destek veren Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İftira trenine o da bindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak iftira trenine binen Ali Babacan, "Bir kazanan vardır; bir de çarçur eden. Biz bu milletin alın terini biriktirdik; devletin sağ cebini de sol cebini de doldurduk. Partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip Merkez Bankası’nın rezervlerini harcadı, biriktirdiği yedek akçeyi bir gecede sıfırladı." dedi.

'Tam bir tiyatro'

Babacan şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan bütün yetkiyi kendine istedi, sonra hem faiz hem de kur arttı. 130 milyar dolarlık döviz satışıyla kuru belli bir noktada tutmaya çalıştılar. Onu da yapamadılar. O zaman siz 130 milyar dövizi niye sattınız? Döviz satışı için 'hepsi kayıtlı' diyor. Yok bir de kayıt dışı yapsaydınız. Şeffaf olmadı. Merkez Bankası 'şu kadar döviz satıyorum' demedi. Piyasaya müdahale görüntüsü oluşmasın diye şeffaf olmayan yöntemleri kullandılar. Tam bir tiyatro."

'Kimi kime şikayet ediyorsunuz?'

"Sayın Erdoğan, faizi dönüp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı şikâyet ediyor? 'Şu Erdoğan’a söyle de faizleri düşürsün' mü diyor? Yetki elinizde, buyurun düşürün. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz?"

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