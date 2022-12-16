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Gündem İftira atılan Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı
Gündem

İftira atılan Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı

Uğradığı ağır iftira neticesinde tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadeesi ortaya çıktı. Gümüşel ifadesinde, “Ben Rabb'imden korkarım, ölünce ona hesap vereceğim” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 13:00:00 -
İftira atılan Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iftirasına ilişkin dava açılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşşel ile anne Fatıma Gümüşel'in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Dini nikahla evlendirildiği iddia edilen Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mahkeme başkanı tutuklama kararını sanıkların yüzlerine okuduktan sonra sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ifadesinde, “Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben Rabbimden korkarım ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır” dedi.

Eski eş Kadir İstekli ise, "Mahkemenizin duruşma tarihi ilk olarak Mayıs'a verildi. Sonra Ocak ayına alındı. Bu karardan 2 gün sonra hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum" şeklinde ifade verdi.

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Yorumlar

ADİL

LAİK YOBAZLARIN BASKILARINA BOYUN EĞİLMESİN

ali öz

boş bir ifade.Hepimiz Allah'tan korkalım ve ne suizan ile ne de hüsnü zan ile yaklaşalım. ortada insanlı dışı, din dışı ev ahlak dışı bir durum iddiası var. Taraf olmayalım. Adamlar masumsa eyvallah. Ama durumu bilmeden taraf tutarsak ve 6 yaşında bir çocuk bunlara maruz kalmış ise çocuğun ahı arşı tutmuştur.Maazallah o çocuğun hakkını ödeyemeyiz. Bunu düşünmek bile buhran nedeni.
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