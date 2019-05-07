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İftarda ve sahurda sıvı alımına dikkat!

Oruç sağlıktır, sıhhattir. Oruç aç ve susuz kalmak değildir sadece. Hem Allah(C.C)’ün her Müslümana emir kıldığı farzdır, hem de yüksek manevi fayda kazandırır. Fakat uzun süren açlık ve sıvı kaybı iftar ve sahur vakitlerinde doğru beslenmeyle dengelenmezse bazı sağlık problemlerine neden olabilir. Üstelik vücudumuzun yüzde 70’inin su olduğunu düşünürsek, sıvı kaybının önemini daha iyi anlarız. Peki, oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz? İşte Prof. Dr. Ömer Şentürk’ün açıklaması…

07 Mayıs 2019 Salı 17:32
İftarda ve sahurda sıvı alımına dikkat!

Oruç sağlıktır, sıhhattir. Oruç aç ve susuz kalmak değildir sadece. Hem Allah(C.C)’ün her Müslümana emir kıldığı farzdır, hem de yüksek manevi fayda kazandırır. Fakat uzun süren açlık ve sıvı kaybı iftar ve sahur vakitlerinde doğru beslenmeyle dengelenmezse bazı sağlık problemlerine neden olabilir. Üstelik vücudumuzun yüzde 70’inin su olduğunu düşünürsek, sıvı kaybının önemini daha iyi anlarız. Peki, oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz? İşte Prof. Dr. Ömer Şentürk’ün açıklaması…

Sahura kalkmadan oruç tutmamalı

Ramazan ile birlikte öğün sayısının üçten ikiye düştüğünü ve bu aylarda tutulan oruçlarda aç kalınan sürenin hayli uzun olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şentürk, sahura kalkmadan oruç tutmanın mideyi olumsuz etkileyeceği gibi açlık süresini daha da uzatarak sindirim sistemi rahatsızlıkları açısından da risk oluşturacağını söyledi.

Sahurda bol bol sıvı almayı ihmal etmeyin

Ramazan da sadece gıda alımında azalma olmayacağını, beraberinde vücudun enerji harcamasında azalma olacağından aslında vücut dengesinin devam edeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Şentürk, "Sahurda katı gıdanın yanı sıra sıvı gıda alımı da ihmal edilmemelidir. Oruç tutanlar ertesi gün iftara kadar alamayacakları sıvı ihtiyacını sahurda karşılamalıdır.

Tok tutacak besinleri tercih edin

Proteinli beslenme daha uzun süre tokluk sağlayacağından tercih edilebilir. Bu bağlamda sabah kahvaltısı benzeri bir öğün yapılabilir. Burada peynir, yumurta, eğer dokunmuyorsa süt veya yoğurt yenilebilir." ifadelerini kullandı.

Reflüsü olanlar yemeği abartmamalı!

Reflüsü olanların oruç tutarken sahurda çok yemek yememeye özen göstermesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ömer Şentürk, "Reflüsü olanlar sahurda yemek yedikten sonra yatacaksa en az yarım saat beklemelidir. Ayrıca sahurda yemekte önce mide koruyucu ilaçlar kullanmalıdır. Ramazan'da gastrit, ülser sorunlarında ve bu hastalıkların ülser kanaması, ülsere bağlı delinme gibi komplikasyonlarında artmalar yaşanır. Bu nedenle bu hastaların Ramazan ayı boyunca mide ilaçları kullanmaları önerilir." açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 17:32
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