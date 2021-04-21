  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri İftara ne pişirsem? Tavuk sote nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

İftara ne pişirsem? Tavuk sote nasıl yapılır?

İftar için yemek önerileri | İftara saatler kala pek çok kişi ne pişirebileceğini araştırıyor. Peki, tavuk sote nasıl yapılır? Tavuk sote için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 14:45:00 -
İftara ne pişirsem? Tavuk sote nasıl yapılır?

'İftara ne pişirsem?' diyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, leziz tavuk sote tarifi

Tavuk sote tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo tavuk göğsü
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 2 adet domates
  • 1 adet kırmızı biber
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Tuz
  • Sıvı yağ
  • 1 su bardağı su

Tavuk sote nasıl yapılır?

Öncelikle tavukları kuşbaşı olarak doğrayın.

Soğanı, biberleri ve domatesleri doğrayın.

Yağı tencereye alın ve kısık ateşte kavurun.

Tavuk suyunu çekince soğan ve rendelediğiniz sarımsağı ekleyin.

Ardından biberleri ekleyin.

Biberlerin rengi dönünce domates, salça ve baharatları ekleyin.

Son olarak bir bardak sıcak suyu ekleyin.

Etler yumuşayınca yemeğiniz hazır olacak.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Korona Virüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi.
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Yılın rekoru geldi
Ekonomi

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Yılın rekoru geldi

Sarı metal altındaki yükseliş haftanın üçüncü işlem gününde de sürüyor. Bir dönem durgunluğunu koruyan altın son dönemde ise grafiğinde yaşa..
Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması
Dünya

Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması

Malezya hükümeti, askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay