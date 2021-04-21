İftara ne pişirsem? Tavuk sote nasıl yapılır?
İftar için yemek önerileri | İftara saatler kala pek çok kişi ne pişirebileceğini araştırıyor. Peki, tavuk sote nasıl yapılır? Tavuk sote için hangi malzemeler gerekli?
'İftara ne pişirsem?' diyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, leziz tavuk sote tarifi
Tavuk sote tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo tavuk göğsü
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 adet domates
- 1 adet kırmızı biber
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
- Sıvı yağ
- 1 su bardağı su
Tavuk sote nasıl yapılır?
Öncelikle tavukları kuşbaşı olarak doğrayın.
Soğanı, biberleri ve domatesleri doğrayın.
Yağı tencereye alın ve kısık ateşte kavurun.
Tavuk suyunu çekince soğan ve rendelediğiniz sarımsağı ekleyin.
Ardından biberleri ekleyin.
Biberlerin rengi dönünce domates, salça ve baharatları ekleyin.
Son olarak bir bardak sıcak suyu ekleyin.
Etler yumuşayınca yemeğiniz hazır olacak.
Afiyet olsun.