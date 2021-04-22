İftara ne pişirsem? Kıymalı kabak dolması nasıl yapılır?
Pek çok kişi gün içerisinde 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyor. İftar sofraları için kabak dolması tarifini hazırlamak isteyen gerekli malzemeleri, tam ölçüyü merak ediyor. Peki, tam ölçülü kabak dolma nasıl yapılır?
Yoğur ve dereotunun eşlik edeceği hem hafif hem de leziz bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz.
Kıymalı kabak dolma tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı pirinç
- 250 gram kıyma
- 1 kilo orta boy kabak
- 2 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Maydanoz
- Taze nane
- Tuz
- Karabiber
Sosu için:
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Sıcak su
Kıymalı kabak dolma nasıl yapılır?
Öncelikle kabakları yıkayıp kabukları kazıyın.
Kabakları ortadan ikiye kesip içlerini oyun.
Derin bir kasede kıyma, pirinç, soğan, salça, maydanoz, nane, salça ve baharatları karıştırın.
Kabakların içini harçla doldurup tencereye dizin.
Arzu ederseniz kabakların üzerine kapak olarak domates dilimleri yerleştirebilirsiniz.
Son için yağ, salça ve 1,5 su bardağı sıcak suyu karıştırıp kabakların üzerine gezdirin.
Tencerenin kapağını kapatın.
Yemeğin suyu kaynayınca ocağın altını kısın ve dolmaları pişmeye bırakın.
Gerektiğinde tencereye sıcak su ilave edebilirsiniz.
Afiyet olsun.