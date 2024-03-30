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Kadın - Aile İftara ne pişirsem diyenler dikkat! İftar öncesi çok güzel bir örnek olacak... İftar menüsü bakın nasıl
Kadın - Aile

İftara ne pişirsem diyenler dikkat! İftar öncesi çok güzel bir örnek olacak... İftar menüsü bakın nasıl

Yeniakit Publisher
2024-03-30 10:03:00 - 2024-03-30 11:04:03
İftara ne pişirsem diyenler dikkat! İftar öncesi çok güzel bir örnek olacak... İftar menüsü bakın nasıl

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Ramazan'ın bitişine son 10 gün kaldı. Sizin için özel, farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü burada.

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 20. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

  • Patates çorbası
  • Soğan dolması
  • Mantarlı makarna
  • Soğuk baklava

Patates çorbasını duymamış olabilirsiniz. Şimdi denemeye ne dersiniz?

Bu çorbayı yaparken almanız gereken malzemeler şunlar:

3 patates

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı
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2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 litre sıcak su

1 su bardağı süt

Tuz - Karabiber

1. Zeytinyağını tencereye alıyoruz ve üzerine doğradığımız soğanları ekliyoruz. Biraz böyle pişirelim.

2. Unu da ekleyip kavuruyoruz.

3. Patatesleri küp küp doğrayıp tencereye ekliyoruz. 5-6 dakika karıştırdıktan sonra suyunu ekliyoruz.

4. Patatesler yumuşadığında blenderdan geçiriyoruz.

5. Kaynayan çorbaya baharatları ve yavaş yavaş sütü ekliyoruz. Bu sırada çok hızlı karıştıralım.

Çorbamızı hazırladık bile.

Bu değişik tarif için gerekli malzemeler şunlar:

4 soğan

150 gram kıyma

Yarım su bardağı pirinç

Tuz - Karabiber

Kimyon

Yenibahar

Pul biber

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1. Soğanları soyup haşlıyoruz. Soğanın katlarını soyuyoruz.

2. Bu arada dolma içini yapalım. Bunun için kıyma, pirinç ve baharatları yoğuruyoruz.

3. İç harcımızı her soğan yaprağına koyup kapatıyoruz ve soğan dolmalarını tencereye diziyoruz.

4. Sosu için tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Tencereye sosu döküyoruz ve ocakta pişiriyoruz.

onedio'nun aktardığı menüde Mantarın en lezzetli hallerinden olan makarna için almanız gerekenler şunlar:

1 paket makarna

200 gram mantar

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

Tuz - Karabiber

Sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

Tuz - Karabiber

1. Makarnayı haşlamakla işe başlıyoruz.

2. Mantarları doğruyoruz.

3. Tavaya yağları alıyoruz ve üzerine sarımsağı ekliyoruz.

4. Mantarları da ekleyip çeviriyoruz, baharatları da ekleyip kenara alıyoruz.

5. Bir yanda sosumuz için tencereye malzemeleri alıp kısık ateşte pişiriyoruz. Baharatları ekledik mi sosumuz hazır!

6. Bu sos tenceresine önce mantarları alıp karıştıralım, daha sonra üzerine haşlanan makarnayı ekleyelim. Güzelce karıştıralım ve kenara alalım.

Açmakla uğraşmayacağınız soğuk baklava tarifinin malzemeleri şunlar:

1 paket baklavalık yufka

250 gram tereyağı

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Arası için fıstık ya da ceviz

Üzeri için kakao

Şerbeti için;

2.5 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1. Şerbet için su, süt ve şekeri karıştırıyoruz. Üzerine vanilini de ekliyoruz. Kaynatıp soğuması için kenara alıyoruz.

2. Tereyağını eritiyoruz, üzerine sıvı yağı ekleyip karıştırıyoruz.

3. Baklavayı sereceğiniz fırın kabını yağlayalım. Üzerine bir tane yufka seriyoruz. Sonra yağını sürüyoruz. Bu şekilde 20 katı üst üste koyuyoruz.

4. Ortasına iç malzemeyi güzelce yaymanız gerek.

5. Yine yağlayarak üst katları da koyuyoruz.

6. Baklavaları dilimliyoruz ve 175 derece kızarana kadar pişiriyoruz.

7. İlk sıcağını atan baklavaya şerbeti döküyoruz. Şerbetini çektikten sonra kakao ile süsleyerek servis edebiliriz.

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