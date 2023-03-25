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Aktüel İftar vaktinde silahlı kavga: 2 yaralı
Aktüel

İftar vaktinde silahlı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-03-25 21:33:00 -
İftar vaktinde silahlı kavga: 2 yaralı

Batman kent merkezinde iki aile arasında iftar vaktinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde iftar saatinde eski husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Aileler, yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtı. 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için önlem alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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