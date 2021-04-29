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Yerel İftar hazırlığı yapan aile hayatının şokunu yaşadı!
Yerel

İftar hazırlığı yapan aile hayatının şokunu yaşadı!

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde iftar hazırlığı yapan bir ailenin 5 yaşındaki çocuğu 4. kattaki balkondan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:46:00 -
İftar hazırlığı yapan aile hayatının şokunu yaşadı!

Olay, dün akşam iftar saatlerinde Şehitkamil ilçesi bağlı Osmangazi Mahallesi 22 nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içinde bulunan 10 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Celal ve Şevin Öztürk, iftar için hazırlık yaparken oğulları Mustafa Adar Öztürk’ün çığlık sesiyle odasına koştu.

Çocuğu odasında bulamayan aile, yan odanın balkonundan baktıklarında şok yaşadı. Kanlar içinde yerde yatan çocuğu gören aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan çocuğun cansız bedeni yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Çocuğun cenazesi Bahattin Nakıboğlu Caminde kılınan cenaze namazı sonrası asri mezarlıkta defnedildi.

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