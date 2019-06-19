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“İfrit" 28 Haziran’da sinemalarda

Yönetmenliğini Malatyalı Suat Ay’ın yaptığı “İfrit” filmi 28 Haziran’da gösterime girecek.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:16
“İfrit" 28 Haziran’da sinemalarda

Yönetmenliğini Malatyalı Suat Ay’ın yaptığı “İfrit” filmi 28 Haziran’da gösterime girecek. Filmin galası ise Malatya’da yapılacak.


Filmin konusu bakımından oldukça etkileyici olduğunu dile getiren Malatyalı usta Yönetmen Suat Ay, “Türkiye dağıtımını MC Filmin üstlendiği İfrit Filmimiz 28 Haziran tarihinde gösterime girecek filmden beklentilerimizde yüksek” dedi.


Filmin başrol oyuncuları Zeynep Buse Kale, Emre Erdoğan ve Vahit Karabey’in oldukça yetenekli değerler olduğunu ifade eden Ay, “Kadromuz genç ve dinamik oyunculardan kurulu. Oldukça özverili bir çalışma gerçekleştirdik. İzleyicilerimiz inanıyorum ki filmin her dakikasını dolu dolu yaşayacaklar. Filmin görüntü yönetmenliğini İranlı Pouya Najafi yaparken ileri teknoloji kullanılan filmimizin Kurgusu ise İranlı dostlarımız Sasan Omrannia ve Saeid Omrannia tarafından yapıldı. Müziklerde Türk - İran motiflerinin en güzel yönlerini görmek mümkün. M.S.F. Film başta olmak üzere projemizin geliştirilmesinde yapımcımız Mehmet Tarık Çelik’in katkısı oldukça büyüktür. Ayrıca çekimlerin başından itibaren filmimizin eksiksiz ve sıkıntısız bir şekilde çekilmesinde birçok arkadaşımızın yanı sıra İlker Parlak ile Mehmet Emin Çalış’a teşekkür ediyorum” dedi.


“İzleyiciler filmde oldukça irkilecekler ama film bittiğinde irkildikleri kadar da mutlu olacaklar” diyen Ay “İzleyici filmin sonunda gerçekten mutlu olacak verdiğimiz paraya değdi diyecekler. Film için gerçekten büyük emek harcadık. Filmin bitmesi ile birlikte gördük ki harcadığımız emeğe sonuna kadar değmiş” ifadelerini kullandı.


Böylesine etkileyici bir projede Suat Ayla çalışmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden İfrit Filmin başrol oyuncularından Vahit Karabey’de “Proje ilk olarak elime geldiğinde oldukça heyecanlandım. Böyle bir projenin içinde olmak beni çok mutlu etti. Kadromuz oldukça genç ancak başarılı oyunculardan kurulu. Bu genç ekip ile kamera önünde ve arkasında bir problem yaşamadan gayet güzel bir çalışma ile filmimizi tamamladık. Bunda en önemli pay tabii ki disiplinden ve kaliteden hiç ödün vermeyen bir yönetmenimizin olması en büyük etkendi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:16
  1. doğa

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