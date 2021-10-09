İFM’nin hedefi 10 yılda ilk 10’a girmek

2022 ortasında devreye alınması planlanan proje, 15 yıl sonunda Türkiye ekonomisine 250 milyar dolar gelir etkisi ve 160 milyar dolar düzeyinde bir katma değer sağlayacak.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) da yer alacağı İFM’de 120 bin kişi istihdam edilecek.

Sermaye akışını kolaylaştıracak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, şunları kaydetti: “İFM, gerek Türkiye’nin büyüyen ve dinamik ekonomisi gerekse bölgesel finans için önemli bir aktör olacak. Küresel ticarette halihazırda bir merkez olarak konumlanan İstanbul’da yer alan İFM, uluslararası sermaye akışını daha da kolaylaştıracak. Projede oluşacak ekosistemin finansal ürün ve hizmet çeşitliliğiyle hacmini arttırması sonucunda Türkiye’nin küresel para piyasalarından daha fazla pay alması mümkün olacak.”

Ekonomiye katkı sunacak

İFM bünyesinde sunulması planlanan teşvikler ve muafiyetlerle hem ülke ekonomisine üst düzeyde fayda sağlanması hedefleniyor hem de mevcut finansal kurumların beklentilerinin karşılanmasına ilişkin denge gözetiliyor. İstanbul Finans Merkezi’nde yer almak isteyen şirketler, yönetmeliklerle belirlenecek kriterlere göre süzgeçten geçirilerek ‘katılımcı belgesi’ aldıktan sonra burada faaliyete başlayabilecek.