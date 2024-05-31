İflasa sürükleniyorlardı! Türkiye'deki 9 AVM'yi satın almak için harekete geçtiler

AVM'ler her yıl milyonlarca müşteri ağırlarken, yoğun görülen alışverişlere rağmen iflas açıklamaları gelmeye başladı.



Aralarında Forum İstanbul ve Marmara Forum’un da bulunduğu 9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alındı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia’nın sahibi olan ve aynı isimle anılan şirketler için bir yıllık kesin süre verdi. Bu sürede alacaklıların şirketler aleyhine icra takibi yapması mümkün olmayacak. Şirketler ise bir yıllık sürede alacaklılarla ödeme projelerini müzakere edecek ve bir yılın sonunda yapılacak toplantıyla AVM’lerin kaderi belirlenecek.

KAP TUTANAKLARINDA GEÇİYOR

Oksijen'den Esen Dolma'nın haberine göre, 9 AVM ile ilgili hukuki süreç devam ederken diğer taraftan bu AVM’leri satın almak için de bazı grupların girişimleri bulunuyor. Edinilen bilgilere göre alıcılar arasında Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO’nun adı geçiyor. Nitekim Yeni Gimat GYO’nun 12 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı genel kurul toplantısında 9 AVM’nin satın alınması da gündeme geldi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) tutanaklarında da yer alan ifadelere göre yatırımcılar Yeni Gimat GYO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kirman’a kar payı dağıtılmamasının nedenini sordu. Kirman da alışveriş merkezi yatırımı yapmayı planladıklarını, kreditörlerle gizlilik sözleşmesi imzalandığını, AVM’lerin mevcut borçluluk ve değerlerinin altında teklif verildiğini, önemli ve nadiren karşılaşılacak bir yatırım fırsatı olduğunu, kar dağıtımına karar verilirse yatırımdan vazgeçileceğini ifade etti.

İmtiyazlı hisse ‘Torunlar’ın 12 Mayıs tarihli genel kurul toplantısının yapıldığı Yeni Gimat GYO, Ankamall, CP Ankara Hotel ve Profam’ı bünyesinde bulunduruyor. Şirketin yüzde 15’i Torunlar GYO’ya aitken kalan yüzde 85 ise borsada işlem görüyor. Torunlar GYO sahip olduğu imtiyazlı hisse sayesinde şirketin yönetim kurulunu da belirleme hakkını elinde bulunduruyor. 9 AVM’nin satışı için temaslarda bulunulduğu söylenen NATA Holding çatısı altında 4 farklı şehirde 9 AVM, Rönesans GYO’da ise 12 AVM bulunuyor.

Diğer taraftan 9 AVM’nin büyük gruplara parçalar halinde satılabileceği de konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda Esentepe’deki Denizbank binasını 11.6 milyar TL’ye satan Torunlar GYO ile 4.5 milyar TL’lik halka arz gerçekleştiren Rönesans GYO’nun “bir fırsat durumunda” toplu veya parçalı alım için gereken nakde sahip oldukları belirtiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hollanda merkezli Konkordato dosyasında bulunulan AVM’lerin yönetimi Multi Turkey Yönetim A.Ş.’ye ait. 1982 yılında Hollanda’da kurulan Multi, 13 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyor. Yılda 400 milyondan fazla müşteriyi ağırlıyor ve 6 binden fazla mağaza, restoran ve eğlence mekanında tahmini olarak 4 milyar euro harcama yapılıyor. Ancak Türkiye’de işler istediği gibi gitmiyor ve 2013 yılında Amerikan sermaye devi The Blackstone, Multi Development’ı 900 milyon euro borcuna karşılık satın alıyor. Blackstone, 2013’teki satın alma sonrası 15 AVM’yi satıyor. Ancak bu AVM’lerin 13’ü Multi tarafından işletilmeye devam ediyor.

AVM’LERİN MÜLKİYETİ SATILDI

Konkordatoya konu olan 9 AVM’nin mülkiyeti ise iş insanı Mehmet Gezer ve Kübra Çifçi tarafından kurulan 10 şirkete ait. Dava dilekçesine göre, söz konusu AVM’lerin iflasın eşiğine gelmesinin nedeni de döviz kredileri. Ayrıca iki yıla yakın süren Covid nedeniyle AVM’lerin belli bir süre kapalı kalması ve azalan ziyaretçi sayısı, şirketlerin mali sıkıntıya düşmesinin bir diğer nedeni olarak gösteriliyor. Yine dava dilekçesinde şirketlerin bankalardan alınan kredileri ödeyemeyince toplanan kiraların tamamının bankaya gittiği, bu durumun da, anılan şirketlerin darboğazdan çıkamamasına ve gerekli nakit akışı sağlayamamasına sebep olduğu ifade ediliyor. Ve tüm bu nedenlerle borçlu şirketler 28 milyar TL’nin üzerinde olan borçları için konkordatoya başvuruyor.

BORCA BATIK DEĞİLLER

26 Aralık 2023 günü yapılan konkordato başvurusunun ardından şirketlerin mali durumu inceleniyor. 16 Mayıs 2024 tarihli konkordato komiser heyet raporunda borçlu 10 şirketin 10’unun da 31 Mart 2024 tarihli rayiç değer bilançosuna göre borca batık olmadıkları ve varlıklarının borçlarını karşılamaya yettiği ifade ediliyor (Rayiç değer bilançosu, tüm mal varlıkları, gelirler ve borçlar da dahil olmak üzere her biri piyasada oluşan gerçek değerlerinin belirlenmesi suretiyle yapılan bilanço hesabı ve eksi çıkması halinde şirketin borca batık olduğu anlamına geliyor). Heyet raporuna göre 10 şirketin rayiç bedeli yaklaşık 23 milyar lira.

BORCUN 10 YILDA ÖDENMESİ PLANLANIYOR

Mahkeme de 26 Mayıs günü bu rapora dayanarak şirketlerin borçlarını ödeyebilmesi amacıyla bir yıllık kesin mühlet verilmesine karar verdi. Dosyadaki ödeme planına göre şirketler, Ocak 2026’dan başlamak üzere üçer aylık eşit taksitler halinde 40 taksitle borçlarını ödemeyi teklif ediyor. Bu, taraflar anlaşırsa borcun 10 yıl içinde kapatılacağı anlamına geliyor. Şimdi, bir yıllık sürenin sonunda taraflar anlaşıp anlaşmayacaklarına karar verecek. Anlaşamazlarsa da artık icra takibi yasağı olmadığından alacaklılar şirketler aleyhine takip başlatabilecek.