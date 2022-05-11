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Medya İflasa sürüklendiği iddia ediliyordu! Netflix'in son kararı iddiaları güçlendirdi
Medya

İflasa sürüklendiği iddia ediliyordu! Netflix'in son kararı iddiaları güçlendirdi

Platformundaki dizileri birer birer yayından kaldıran Netflix'in iflasa sürüklendiği iddiaları güçlenirken, şirketin son çare olarak üyelik fiyatını düşürmeye karar verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 19:52:00 - 2022-05-11 20:06:10
İflasa sürüklendiği iddia ediliyordu! Netflix'in son kararı iddiaları güçlendirdi

2011 yılından beri ilk defa abone kaybı yaşadığını açıklayan Netflix, art arda birçok dizisini yayından kaldırmıştı.

Ülkemizde, toplum ahlak yapısını bozan yapımları sebebi ile tartışmalarla gündeme gelen Netflix'in iflasa sürüklendiği iddia edilirken, şirket bir darbe de hissedarlarından yemişti.

Üyelik fiyatını indirme kararı!

Şirketin yatırımcıları, Netflix'in abone sayıları hakkında kendileri ile net bilgiler paylaşmaması sebebi ile San Francisco federal bölge mahkemesinde dava açarak, tazminat talep etti.

Ocak ayında yüzde 20 değer kaybeden Netflix'in üyelik fiyatlarını indirme kararı aldığı öğrenildi.

Shiftdelete'in haberine göre Netflix, üyelik fiyatını indirirek, reklamlı abonelik hizmeti başlatacak.

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