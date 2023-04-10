İflas mahkemesine sunulan rapor! Dev şirket FTX’in eski başkanının istifasının sebebi bakın kimmiş!

Batan kripto borsası FTX'in mevcut liderliğindeki yeni bir rapor, eski FTX Amerika Başkanı Brett Harrison'ın, geçtiğimiz Eylül ayında biraz da CEO Sam Bankman-Fried ve onun beyin takımıyla "uzun süren bir anlaşmazlık" sonucunda istifa ettiğini belirtiyor.

Pazar günü Delaware'deki ABD iflas mahkemesine sunulan rapor, FTX CEO'su John J. Ray III'ün, geçen Kasım ayında yaşanan devasa çöküşten sonra görevi devralmasından bu yana borsanın kontrol başarısızlıklarına ilişkin ilk ayrıntılı rapor.

Rapora göre Harrison’ın, "uygun yetkilendirme eksikliği, resmi yönetim yapısı ve önemli işe alımlar" da dahil olmak üzere FTX Amerika’nın çalışma şekline yönelik ciddi endişeleri vardı.

Bu endişelerini Bankman-Fried ve eski mühendislik müdürü Nishad Singh'e ifade ettiğinde, primleri "büyük ölçüde azaldı" ve şirket avukatları tarafından kendisine Bankman-Fried'dan özür dilemesi talimatı verildi. Ancak o reddetti.

İddialar, Harrison'ın daha önce Twitter üzerinden yaptığı, Nisan 2022'de yazılı şikâyette bulunduktan sonra tehdit edildiği; kovulacağı ve bu şikâyeti geri çekip özür dilemediği takdirde "Sam mesleki itibarıma zarar verecek." dediği açıklamalarıyla örtüşüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CoinDesk’in pazar günü ulaştığı Harrison, raporu doğruladı ancak konu hakkında daha fazla yorum yapmadı.

Rapora göre borsanın hukuk departmanındaki başka bir görevli, "Alameda'nın kurumsal kontroller, kabiliyetli liderlik ve risk yönetimi eksikliğine yönelik kaygılarını ifade ettikten hemen sonra görevinden alındı." dedi.

Ray'in 45 sayfayı aşkın raporu; FTX'in ve ilgili kuruluşların, organizasyonu ya da iç kontrolleri pek önemsemeyen Bankman-Fried ve dostları tarafından yönetilen gelişigüzel bir şirketler ağı işletmesi tasviri çiziyor.

Yine rapora göre FTX'in bilançolarını yeniden yapılandırmak, kısmen FTX'in liderliğinin devamlı olarak hesapların kontrolünü kaybetmesi ve "istenmeyen posta gibi toplanan" çekleri bozdurma zahmetine girmemesi sebebiyle, "profesyoneller tarafından büyük çaba gerektirmeye devam eden, tepeden tırnağa ve sürekli bir uygulama."

Belgede, Alameda'nın “onları korumak ya da sorumluluk almak bir yana" kendi duruşlarının ne olduğu konusunda bile net olmadığı belirtiliyor. Alameda'nın kripto pozisyonlarının yapısını göstermesi beklenen Haziran 2022 portföy özetinde, iddialara göre çalışanlara adı bilinmeyen üst düzey bir yönetici tarafından "Bilmiyorum, birkaç sayı uydurun." talimatı verildiği bildirildi.

‘Olur böyle şeyler’

Rapora göre bir keresinde Bankman-Fried çalışanlara şunları söylemiş:

"Alameda denetlenemez. Bunu 'büyük bir muhasebe firmasının onu denetleme konusunda çekinceleri olur' anlamında demiyorum; Bunu, 'kapsamlı işlem geçmişi gibi bir şeyi kenara bırak, bilançonun ne olduğunu sadece tahmin edebiliyoruz' anlamında diyorum. Bazen dikkat etmediğimiz 50 milyon dolarlık bir varlığın ortalıkta öylece durduğunu görüyoruz; böyle şeyler olabiliyor.”

Bankman-Fried'in çalışanlarına ettiği özel itiraflar, Twitter ya da gazeteciler üzerinden yaptığı basın açıklamalarıyla çoğu zaman doğrudan çelişiyordu.

Örneğin Bankman-Fried, Twitter’daki takipçilerine iki faktörlü kimlik doğrulamanın öneminden bahsedip şöyle yazmıştı:

“Günlük hatırlatma: 2FA kullanın! Kripto güvenliğinin yüzde 90'ı, temel şeyleri yaptığınızdan emin olmaktır."

Ancak Ray'in raporuna göre FTX, Google Workspace ve 1Password dahil önemli kurumsal hizmetler için iki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanamadı. Diğer güvenlik sorunları arasında düz metin olarak ve bir FTX Group sunucusunda şifreleme olmadan, yüz milyonlarca dolarlık kripto para içeren çeşitli sıcak cüzdanların kurtarma ifadelerinin (seed phrases) ve kişisel anahtarların depolanması yer alıyordu.

Ray'in raporuna göre Bankman-Fried'ın, borsanın "sanal varlıkları saklamak için en iyi uygulama sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan standart çözümünü" kullandığına ilişkin kamu güvencesine rağmen FTX, kripto varlıklarının büyük bölümünü her zaman sıcak cüzdanlarda tuttu.

Ray'e göre bu güvenlik zafiyeti, hâlâ kim olduğu bilinmeyen bir bilgisayar korsanının, borsanın iflas başvurusunda bulunduğu gece çeşitli FTX kontrollü cüzdanlardan 432 milyon dolarlık kriptonun kontrolünü eline geçirmesine neden oldu.

İflas mahkemesinde açılan yeni tazminat raporlarına göre, iflas etmiş kripto borsası FTX’e, Şubat ayında avukatlardan ve danışmanlardan aylık 30 milyon dolardan fazla fatura çıktı.

FTX, Şubat ayında yarım düzine firmanın yasal faturalarını topladı. Borsa, hukuk firmaları Sullivan&Cromwell ve Landis Rath&Cobb, yönetim danışmanlığı firması AlixPartners, finansal hizmetler şirketi Perella Weinberg Partners, danışmanlık firması Alvarez&Marsal North America ve FTX CEO’su John Ray III’ün Owl Hill Advisory şirketlerinden hizmetler aldı.

Genel olarak, açıklamalarına göre altı firma FTX için Şubat ayında 35.400 saatten fazla çalışma gerçekleştirdi.