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Dünya İflas iddialarına cevap Gloria Jean's'ten: İflas bayrağını çekiyor mu? Ünlü kahve şirketi: Krizi böyle aşıldı! İşte yanıt
Dünya

İflas iddialarına cevap Gloria Jean's'ten: İflas bayrağını çekiyor mu? Ünlü kahve şirketi: Krizi böyle aşıldı! İşte yanıt

Yeniakit Publisher
2024-07-08 18:37:00 - 2024-07-08 18:38:09
İflas iddialarına cevap Gloria Jean's'ten: İflas bayrağını çekiyor mu? Ünlü kahve şirketi: Krizi böyle aşıldı! İşte yanıt

Kahve zinciri Gloria Jean's'in dava edildiği ve iflasının istendiği öne sürülmüştü. Şirketin ortaklarından Mehmet Dinçerler, iddiaları yalanlayarak, "Markamız benzer iddialarla ara ara yıpratılmaya çalışılsa da biz yolumuza daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyoruz" dedi

Kahve zinciri Gloria Jean’s’in borçlu olduğu bir firma tarafından dava edildiği ve iflasının istendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili şirketin ortaklarından Mehmet Dinçerler'den açıklama geldi.

Dinçerler, LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

“Son birkaç saat içerisinde sosyal medyada ve internette dolaşan markamızla ilgili haberin aslı olmadığı gibi hakkımda ve ortağı olduğum hiçbir şirkette böylesine bir başvuru veya dava yoktur.

Markamız benzer iddialarla ara ara yıpratılmaya çalışılsa da biz yolumuza daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyoruz. Yayınlanan haberin aksine markamıza olan yoğun ilgiyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da daha da güçleneceğimiz günlerin müjdesini vermek ister, asılsız bu içeriğe özellikle itibar etmemenizi ve çıkan asılsız haberi yapan kişi ya da kurumlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildirmek isterim.”
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