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İflas eden dev şirket için kayyım atanamadı!

Geçtiğimiz günlerde resmen iflas ettiği bildirilen İngiliz taşıma devi Thomas Cook için, ülke kurallarının izin vermemesi nedeniyle kayyım atanamadı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Bizim iflas kurallarımız buna izin vermiyor" dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:12
İflas eden dev şirket için kayyım atanamadı!

İngiliz hükümeti Thomas Cook'un iflasından sonra, yaklaşık 150 bin tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kurtarma operasyonunu başlatmıştı.

İngiliz parlamentosunda konuşan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dünyanın en büyük turizm operatörlerinden olan Thomas Cook'un 45 bin yolcusunun bugünün sonunda İngiltere'ye dönmüş olmasının beklendiğini söyledi.

Shapps, İngiliz hükümetinin yolcuların geri getirilmesi için yaklaşık 100 milyon sterlin harcadığını belirterek, "Bu maliyetin bir kısmını kredi kartları ve seyahat sigortaları yoluyla geri tahsil etme yollarına bakacağız." ifadesini kullandı.

Kayyım atanamıyor

İngiltere'nin iflas kurallarının farklı olduğunu vurgulayan Shapps, "Diğer ülkelerdeki iflas kuralları, kayyımın yönetime geçerek uçakların kullanılmasına, alıcıların bu süreçte başvuru yapmasına izin veriyor. Bizim iflas kurallarımız buna izin vermiyor" diye konuştu.

Shapps, Thomas Cook'un iflasının ardından İngiltere'de yeni düzenlemelerin yapılarak ileride şirketlerin iflas sürecinin daha iyi yönetilmesinin gerektiğini kaydetti.

Otellere yüklü miktarda borç

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) Başkanı Dame Deirdre Hutton ise verdiği röportajda, Thomas Cook'un otellere toplam borcunun yaklaşık 338 milyon sterlin olduğunu belirtti.

Thomas Cook'la çalışan otellerin endişeli olduğuna işaret eden Hutton, "Meksika'da bir otelin yaklaşık 2,5 milyon sterlin alacaklı olduğunu öğrendik. Otellerin endişeli olması şaşırtıcı değil." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "İşlerin kötüye gittiği zamanlarda direktörlerin, yönetim kurulunda olanların kendilerine büyük meblağlarda ödeme yapmasının doğru olup olmadığı konusunda sorularım var." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome ise dün, şirketin yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik borç altında olduğunu bildirmişti.

Hükümetten soruşturma talimatı

İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un iflasında "yöneticilerin rolünün incelenmesi için" soruşturma talimatı verirken, basında da Thomas Cook Üst Yöneticisi (CEO) Peter Fankhauser'a toplam 8,3 milyon sterlin ödendiği, diğer şirket yöneticilerine ise son 5 yılda toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer almıştı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hafta başında ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada ise 20 bin kişi işini kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:12
  1. Thomas Cook
  2. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps
  3. iflas
  4. kayyım

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