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Ekonomi İflas eden Alman devinin Türkiye'deki otelcilik şirketinden ilginç hamle! İflas etmeyip bakın ne yaptılar
Ekonomi

İflas eden Alman devinin Türkiye'deki otelcilik şirketinden ilginç hamle! İflas etmeyip bakın ne yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-06-15 21:07:00 - 2024-06-15 21:14:41
İflas eden Alman devinin Türkiye'deki otelcilik şirketinden ilginç hamle! İflas etmeyip bakın ne yaptılar

Geçtiğimiz günlerde iflas eden Alman tur operatörü FTI’ın Türkiye’deki otelcilik şirketi MP Hotels konkordato talebinde bulundu.

İflas eden Alman tur operatörü FTI’ın Türkiye’deki otelcilik şirketi MP Hotels konkordato ilan etti.

On binlerce müşterisi tatildeyken iflas başvurusunda bulunan Alman tur operatörü FTI’ın Türkiye’deki otelcilik şirketi MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş. (MP Hotel), şirketin iflasının ardından bir açıklama yaparak iflastan etkilenmediğini, operasyonlarına aynı şekilde devam edeceğini bildirmişti.

MP Hotels ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye’de ikisi kendi mülkü olmak üzere 11 otelle faaliyet gösteren MP Hotels’in konkordato ilan ettiği öğrenildi.

MP Hotels’in işlettiği otellerden Mares Otel’in sahibi Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“17.10.2016 tarihli Kira Sözleşmesi kapsamında Mares Otel'de kiracı olarak faaliyet göstermekte olan MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş. ("MP Hotel") tarafından şirketimize iletilen elektronik posta mesajında; konkordato talebinde bulunulduğu ve bu talebe ilişkin olarak ANTALYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'nin 2024/441 E. Sayılı dosyası marifetiyle MP Hotel hakkında 13.06.2024 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği belirtilmiştir. Halihazırda kiracımız MP Hotel‘in Mares Otel'deki faaliyetleri devam etmekte olup, kira sözleşmesi çerçevesinde kira bedeli peşin tahsil edilmiştir. Kira sözleşmesi kapsamında Şirketimiz tarafından davaya müdahale talebinde bulunulacaktır. Sözleşme kapsamında şirketimizin tüm hakları değerlendirilecek olup, konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.”
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