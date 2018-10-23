İflah olmaz sürücü! Bir değil iki değil tam...

ADANA’da yol kontrolü yapan devriye ekipleri, şüphelendikleri lüks cipi durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayarak yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkan cip, Yüreğir ilçe çıkışından Mithat Özsan Bulvarı'na girmek isterken, yol kesen polisler tarafından durduruldu.

O kaçtı polis kovaladı

Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan sürücü Çetin K. ve yanındaki arkadaşı Tugay D.'yi indiren polisler, araçta arama yaptı. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polisler, sürücü Çetin K.'ya alkol kontrolü yapmak istedi. Ancak Çetin K., alkolmetreyi üflememek için polislere direndi. Bu sırada Tugay D. de aracı kendisinin kullandığını iddia etti.

2023'e kadar ehliyetine el konulmuş

Yapılan kontrollerde Çetin K.'nın alkollü olduğu saptandı. Daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar el konulduğu belirlenen Çetin K.'ya toplamda 7 bin 240 lira para cezası kesilirken, lüks cip ise trafikten men edildi.