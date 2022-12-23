  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son kez uyardı! İslam Memiş’ten ‘dolar’ tahmini! Gram altın mı, yoksa...

Kilise'nin kirli çamaşırları ortaya saçılmaya devam ediyor! Her şeyi itiraf etti Rahibeyle grup halinde cinsel ilişki

İzmir, gör bunları! Şehir batarken belediye başkanı lay lay lom peşinde!

Türk Savunma Sanayisi dünyayı böyle korkuttu

Abisi kılıklıya bakın! CHP’li Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den ağır terör propagandası!

"Gururla Erdoğan düşmanıyım" diyen ABD'liye Çağatay Kılıç'tan tokat gibi cevap

Bulgaristan'dan sürpriz karar! 'Türkiye'den satın almak istiyoruz' diyerek apar topar geldiler

Terörist elebaşı Mazlum Kobani ile fotoğrafı olan ABD'li komutandan skandal Türkiye açıklaması! Türkiye’nin Suriye’ye girmesini engellemeliyiz

İsrail'de mesaj paniğe neden oldu: En yakın birliklere teslim olun! Seferberlik çağrısı...

Bir tır dolusu kaçak böyle yakalandı! Brandaları delip…
İSLAM İFAM talebeleri Nimet Abla gişesinde vatandaşları uyardı! "Milli Piyango haramdır"
İSLAM

İFAM talebeleri Nimet Abla gişesinde vatandaşları uyardı! "Milli Piyango haramdır"

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca'nın İFAM'da eğitim gören talebeleri İstanbul Nimet Abla gişesine giderek kuyrukta bekleyenlere Milli Piyango'nun haram olduğunu anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 18:50:00 -
İFAM talebeleri Nimet Abla gişesinde vatandaşları uyardı! "Milli Piyango haramdır"

 Yeniakit.com.tr 

İFAM'da eğitim alan talebeler, yaklaşan yılbaşı öncesinde Nimet Abla gişesine giderek Milli Piyango biletinin haram olduğunu anlattı.

Şans oyunlarından elde edilecek paranın haram olduğunu anlatan talebelerin faaliyeti, İFAM'ın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Mesajda, "Emr-i bi’l maruf nehy-i anil münker faaliyetlerimiz kapsamında İstanbul sokaklarında dilimiz döndüğünce hayra davet etmeye çalışıyoruz." ifadeleri kullanılırken, Âl-i İmran Sûresi'nin 104. ayet-i kerimesi de paylaşıldı:

İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun… (Âl-i İmran Sûresi, 104. Ayet)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23