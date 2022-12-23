İFAM talebeleri Nimet Abla gişesinde vatandaşları uyardı! "Milli Piyango haramdır"
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca'nın İFAM'da eğitim gören talebeleri İstanbul Nimet Abla gişesine giderek kuyrukta bekleyenlere Milli Piyango'nun haram olduğunu anlattı.
Yeniakit.com.tr
İFAM'da eğitim alan talebeler, yaklaşan yılbaşı öncesinde Nimet Abla gişesine giderek Milli Piyango biletinin haram olduğunu anlattı.
Şans oyunlarından elde edilecek paranın haram olduğunu anlatan talebelerin faaliyeti, İFAM'ın resmi Twitter hesabından duyuruldu.
Mesajda, "Emr-i bi’l maruf nehy-i anil münker faaliyetlerimiz kapsamında İstanbul sokaklarında dilimiz döndüğünce hayra davet etmeye çalışıyoruz." ifadeleri kullanılırken, Âl-i İmran Sûresi'nin 104. ayet-i kerimesi de paylaşıldı:
İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun… (Âl-i İmran Sûresi, 104. Ayet)