İFAM adına sahte hesaplarla para topluyorlar! İhsan Şenocak'tan itibarsızlaştırma operasyonuna sert tepki
Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiradan sonra tarikat ve cemaatlerle İslami vakıf ve derneklere düşmanlık gün be gün artıyor. İhsan Şenocak'ın kurucusu olduğu İFAM adına sahte sosyal medya hesabı açanların kurumu itibarsızlaştırmak adına para topladığı öğrenildi.
Yeniakit.com.tr
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasından sonra, tarikat ve cemaatlerle, İslami vakıf ve derneklere yönelik düşmanlık had safhaya ulaştı.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın kurucusu olduğu İFAM adına açılan sahte hesaplardan, "bağış" adı altında para toplandığı ortaya çıktı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, İFAM'ın Müslümanların desteği ile ayakta kalmakla birlikte hiçbir zaman para yardımı talebinde bulunmadığını söyledi.
Dr. İhsan Şenocak, İFAM'ın adını kullanıp, para toplayarak vakfı itibarsızlaştırmaya çalışanlar hakkında hukuki yollar başvuracaklarını duyurdu:
İFAM, Müslümanların desteğiyle ayakta duran bir vakıftır.Lakin şimdiyi kadar hiçbir şekilde yardım TOPLAMAMIŞTIR. Birileri ise adıma açtıkları sayfada milletten para istiyor. Bunların bizimle alakalı olmadığını bilmenizi istirham ederiz.Konuyla ilgili hukuki adımlar atılacaktır.