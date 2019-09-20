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İfadeye çağrılmıştı! Ali Babacan'ın ekibinde yer alan eski bakan konuştu

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın ekibinde yer alması beklenen eski bakan Sadullah Ergin, geçtiğimiz günlerde ifade verdi. Ergin'in o ifadesi ortaya çıktı.

20 Eylül 2019 Cuma 17:20
İfadeye çağrılmıştı! Ali Babacan'ın ekibinde yer alan eski bakan konuştu

FETÖ davasında yargılanan ve üç yıldır tutuklu olan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’un talebi üzerine dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ifade verdi.

FETÖ davasında üç yıldır tutuklu olarak yargılanan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’un talebi üzerinde dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, duruşma öncesinde tanık sıfatıyla ifade verdi. Ergin, “Türk yargısını FETÖ’ye teslim etme” suçundan yargılanan Okur’un FETÖ ile mücadele için yaptıklarını anlattı.

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, ifadesinin ardından Sadullah Ergin ile konuştu ve açıklamalarını köşesine taşıdı. İfadelerin tarihi önemde olduğunu söyleyen Çakır, Sadullah Ergin’in 25 Eylül Salı günü ifadesini verdiğini söyledi. Duruşmadan önce ifade vermesinin medyaya ‘“Mahkeme, Sadullah Ergin’i avukatlardan ve gazetecilerden kaçırarak ifade verdirdi” şeklinde yansıtıldığını hatırlatan Çakır, bunun nedeninin raporlarla belirlenmiş sağlık rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Ergin'den dikkat çeken açıklamalar

Sadullah Ergin’in Elif Çakır’a özetleyerek aktardıklarına göre; MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılması olayında, İbrahim Okur, Sadullah Ergin ile birlikte İstanbul’a geldi ve soruşturmanın bağlı olduğu Başsavcı Vekiline, savcıların hukuka aykırı uygulamalar yaptığını aktardı. MİT Yasasını değiştiren teklif yasalaşıp Resmi Gazetede yayınlanıncaya kadar da, MİT yöneticilerinin ifadesinin alınmasını öngören talimatın bekletilmesini İbrahim Okur sağladı.

2013 yılında 17-25 Aralık’tan aylar önce Yargıtay ve Danıştay üyelerinden, örgüt mensubu olmadığını düşündükleri isimlerle, Müsteşar Birol Erdem ve İbrahim Okur, örgüt(FETÖ) mensuplarına karşı güç birliği oluşturma toplantıları yaptılar. Toplantıların tek gündemi ‘bu örgütü etkisiz hale getirmek için’ gerekli olan yasal değişikliklerin neler olacağı ve mücadele yönteminin ne olması gerektiği idi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:20
  1. İstanbul
  2. Sadullah Ergin
  3. Ali Babacan

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