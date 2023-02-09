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Gündem İfadesi ortaya çıktı... Sinan Ateş'i öldüren tetikçiden şok sözler!
Gündem

İfadesi ortaya çıktı... Sinan Ateş'i öldüren tetikçiden şok sözler!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan ve cinayetin tetikçisi olduğu bilinen Eray Özyağcı'nın ifadesi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 13:36:00 -
İfadesi ortaya çıktı... Sinan Ateş'i öldüren tetikçiden şok sözler!

Özyağcı, dosya kapsamında tutuklanan, kendisini Ankara’ya getiren polisler ile cinayet sonrası kendisini kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı tanımadığını iddia etti. Özyağcı, “Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı” dedi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti.

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