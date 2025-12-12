  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Favori marka listeye giremedi! Dünyanın en güçlü telefonları açıklandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Favori marka listeye giremedi! Dünyanın en güçlü telefonları açıklandı

Mobil teknoloji dünyasının en saygın performans değerlendirme platformlarından biri tarafından her yıl açıklanan ve sektörde büyük yankı uyandıran "Dünyanın En Güçlü 10 Akıllı Telefonu" listesi yayımlandı. En çok satılan ve tercih edilen Apple’ın amiral gemisi iPhone 17 ise listeye giremedi. Telefonların işlemci gücü, grafik performansı, termal yönetimi ve genel kullanıcı deneyimi gibi kritik kriterlere göre belirlenen bu sıralama, Android ekosisteminin son dönemde yakaladığı inanılmaz hızı ve performansı gözler önüne seriyor.

#1
Foto - Favori marka listeye giremedi! Dünyanın en güçlü telefonları açıklandı

Hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefon modelleri her geçen yıl daha güçlü ve rekabetçi seviyelere geliyor. Mobil cihazların performansını objektif kriterlerle ölçen AnTuTu tarafından hazırlanan "En Güçlü 10 Akıllı Telefon" listesi teknoloji dünyasına adeta bomba gibi düştü. Apple'ın en yeni modeli olan iPhone 17'nin, listenin ilk 10'unda yer alamaması ise tartışmalara neden oldu.

#2
Foto - Favori marka listeye giremedi! Dünyanın en güçlü telefonları açıklandı

Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından Apple'ın amiral gemisi iPhone 17 serisi ise listede sürpriz yaptı. Bu durum, özellikle rakip Android üreticilerinin (Qualcomm Snapdragon, MediaTek Dimensity gibi) yeni nesil işlemcilerle ulaştığı inanılmaz optimize edilmiş performansı ve verimliliği gözler önüne seriyor. Listenin başını çeken modellerin, yüksek skorları hangi işlemci mimarileri sayesinde elde ettiği ve mobil oyun, profesyonel düzenleme gibi ağır yüklerde nasıl bir deneyim sunduğu merak konusu.

#3
Foto - Favori marka listeye giremedi! Dünyanın en güçlü telefonları açıklandı

Dünyanın en güçlü telefonları listesinin zirvesinde Snapdragon 8 Elite Gen5 işlemciye sahip Red Magic 11 Pro yer alırken onu iQOO 15 takip etti. Listenin 3. Sırasında ise OnePlus 15 yer aldı. İşte dünyanın en güçlü 10 telefonu listesi;

#4
Foto - Favori marka listeye giremedi! Dünyanın en güçlü telefonları açıklandı

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 AKILLI TELEFONU 1) Red Magic 11 Pro – Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 16GB + 512GB Skor: 3,933,699 2) iQOO 15 – Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 16GB + 512GB Skor: 3,778,286 3) OnePlus 15 – Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 16GB + 512GB Skor: 3,589,169 4) vivo X300 Pro – Dimensity 9500 – 16GB + 512GB Skor: 3,410,926 5) OPPO Find X9 Pro – Dimensity 9500 – 16GB + 512GB Skor: 3,370,151 6) iQOO 13 – Snapdragon 8 Elite – 16GB + 512GB Skor: 3,126,270 7) iQOO Neo10 Pro+ – Snapdragon 8 Elite – 12GB + 256GB Skor: 2,976,271 8) Mi 15 – Snapdragon 8 Elite – 12GB + 512GB Skor: 2,962,431 9) Poco F7 Ultra – Snapdragon 8 Elite – 16GB + 512GB Skor: 2,955,217 10) Mi 15 Ultra – Snapdragon 8 Elite – 16GB + 512GB Skor: 2,949,035

