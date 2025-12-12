Favori marka listeye giremedi! Dünyanın en güçlü telefonları açıklandı

Mobil teknoloji dünyasının en saygın performans değerlendirme platformlarından biri tarafından her yıl açıklanan ve sektörde büyük yankı uyandıran "Dünyanın En Güçlü 10 Akıllı Telefonu" listesi yayımlandı. En çok satılan ve tercih edilen Apple’ın amiral gemisi iPhone 17 ise listeye giremedi. Telefonların işlemci gücü, grafik performansı, termal yönetimi ve genel kullanıcı deneyimi gibi kritik kriterlere göre belirlenen bu sıralama, Android ekosisteminin son dönemde yakaladığı inanılmaz hızı ve performansı gözler önüne seriyor.