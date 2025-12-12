  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Kimsenin bilmediği kışın sessiz düşmanı! Uzmanı cevap verdi: Tam anlamıyla sonuçlar ilginç

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kimsenin bilmediği kışın sessiz düşmanı! Uzmanı cevap verdi: Tam anlamıyla sonuçlar ilginç

Uzmanı havalandırması yetersiz olursa neye yarar konuştu! Uzman isim Kapalı ve havalandırması yetersiz iç mekanların, kış aylarında solunum yolu virüslerinin yayılma hızı ilgili önemeli açıklama ve değerlendirmeler yaptı.

#1
Foto - Kimsenin bilmediği kışın sessiz düşmanı! Uzmanı cevap verdi: Tam anlamıyla sonuçlar ilginç

Kapalı ve havalandırması yetersiz iç mekanların, kış aylarında solunum yolu virüslerinin yayılma hızını 10 kata kadar artırdığı tespit edildi. Dünya çapında önde gelen bilim insanları, bu alanların acilen yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti..

#2
Foto - Kimsenin bilmediği kışın sessiz düşmanı! Uzmanı cevap verdi: Tam anlamıyla sonuçlar ilginç

İlgili açıklama: Kış aylarının gelmesiyle birlikte, soğuk hava koşullarından kaçınmak için girilen kapalı ve kalabalık ortamların, başta COVID-19 ve grip olmak üzere solunum yolu virüslerinin bulaşma riskini katlanarak artırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Yapılan çalışmalar, bu mekanlarda enfeksiyon oranlarının açık havaya kıyasla 10 kat daha yüksek seviyelere ulaştığını gösterdi. BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ İŞARET ETTİ Aerosol bilimi üzerine uzmanlaşmış araştırmacılar, virüs içeren damlacıkların kapalı ortamlarda çok daha uzun süre havada asılı kaldığını ve yayıldığını ortaya koydu. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nden (NAS) yayımlanan bir çalışmaya göre, yetersiz havalandırmanın olduğu ofisler, okullar ve toplu taşıma araçları, enfekte bir kişinin bıraktığı aerosolleri sürekli olarak dolaştırarak riskin büyümesine yol açtı. UZMANLARDAN KRİTİK DEĞERLENDİRMELER Küresel halk sağlığı uzmanları, kış mevsimi boyunca kapalı alanların virüs yayılımındaki rolüne dikkat çekerek dünya kamuoyunu uyardı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Hava Akış Dinamikleri Profesörü olan Dr. John R. W. Taylor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kışın kapalı mekanlara sıkışmak, virüsün yayılması için adeta mükemmel bir fırtına ortamı oluşturdu. Düşük nem seviyeleri virüsün dış katmanını stabilize ederek havada kalma süresini uzattı. Bu durum, basitçe ifade etmek gerekirse, bir odayı enfeksiyon partikülleriyle doldurmamız anlamına geldi" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kimsenin bilmediği kışın sessiz düşmanı! Uzmanı cevap verdi: Tam anlamıyla sonuçlar ilginç

Harvard Tıp Okulu'ndan Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Lena K. Patel ise, özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte, temiz hava değişim oranının kritik önem taşıdığını vurguladı. Dr. Patel, "Kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğu gibi temel önlemlerin yanı sıra, modern havalandırma sistemleri ve HEPA filtrelerinin kullanımı, bu 10 kat artan riski azaltmanın en acil yolu oldu. Hükümetler, kamu binalarındaki hava kalitesini bir halk sağlığı meselesi olarak ele almalı" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Kimsenin bilmediği kışın sessiz düşmanı! Uzmanı cevap verdi: Tam anlamıyla sonuçlar ilginç

Uzmanlar, kış mevsimi boyunca bireyleri kapalı ve kalabalık yerlerde kalış sürelerini minimuma indirmeye, mümkün olan her durumda pencere açarak doğal havalandırmayı sağlamaya ve yüksek verimli filtre sistemlerinin kullanıldığı mekanları tercih etmeye çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika: Ekrem İmamoğlu o davadan ceza aldı
Gündem

Son dakika: Ekrem İmamoğlu o davadan ceza aldı

Eski Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında a..
İmamoğlu cephesinde şok rakamlar! Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL maaş
Gündem

İmamoğlu cephesinde şok rakamlar! Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL maaş

İBB’yi milyonlarca lira dolandırma iddiasıyla tutuklanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL ödeme..
Bayraktar KIZILELMA'dan atılan GÖKDOĞAN füzesinin kritik beyni "MİHAL" ortaya çıktı!
Teknoloji

Bayraktar KIZILELMA'dan atılan GÖKDOĞAN füzesinin kritik beyni "MİHAL" ortaya çıktı!

TÜBİTAK SAGE tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Hedef Algılayıcı (MİHAL)'in detayları açıklandı. Kritik bir gör..
FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı
Gündem

FETÖ’cü Elif Shafak İngiltere Kraliyet Edebiyat Derneği başkanı olarak atandı

FETÖ'nün manevi oğlu Eyüp Can Sağlık ile evlenen ve “örgüte gelin olan” Elif Şafak, her fırsatta Türkiye’yi İngiltere’ye şikayet ediyordu. İ..
Yeşil yaşıyor mu? Yıllar sonra telefon açtı: Alo! Ben Yeşil...
Gündem

Yeşil yaşıyor mu? Yıllar sonra telefon açtı: Alo! Ben Yeşil...

Faili meçhul cinayetlerin ve derin devlet operasyonlarının kilit ismi "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında yeni iddialar ortaya atıldı...
7 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: Kayıp genç bacada bulundu
Dünya

7 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: Kayıp genç bacada bulundu

7 yıl kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Joshua Maddux’un mumyalaşmış cesedinin bir kulübenin bacasında bulunması, ABD’de hâlâ cevapsız kalan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23