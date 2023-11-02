İfade hürriyeti lafta! LGBT sapkınlığına karşı çıkan avukatı görevinden aldılar

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Merve Ayvalı, Ankara Barosu’nun haziran ayında düzenlediği LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için görevinden alındı!

Ayvalı, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Meslektaşlarına çağrı yapan Ayvalı kararı protesto etmek için 2 Kasım Perşembe saat 13.00'te Ankara Adliyesi önünde buluşma çağrısı yaptı.

Ankara Barosu, haziran ayında "Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBTİ+LAR" başlıklı etkinlik düzenlemişti. Avukat Merve Ayvalı, etkinliğe tepkisini “Ankara Barosu, LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş. Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum.” diye göstermişti.

Ayvalı, bunun üzerine Ankara Barosu yönetiminin kendisini görevden aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı X’te açıklama yapan Merve Ayvalı şunları söyledi:



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DİSİPLİN KOVUŞTURMASI DA BAŞLADI

“LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı.

LGBT DAYATMASININ MERKEZİ

“Bu karar, Baromuzun LGBT dayatmasının merkezi haline getirildiğini göstermiştir. LGBT ideolojisini kabul etmeyenleri insan hakları sopasıyla susturamazsınız. Yalnızca, emperyalist odaklarla aynı dili konuşmuş olursunuz.

“LGBT propagandasının bombardımanı altındaki ABD toplumunda beş gençten biri kendisini LGBT olarak tanımlamaktadır. Oranın bu kadar yüksek olması, biyolojik sebeplerle değil ancak teşvik, propaganda ve ‘modaya uymak’ ile açıklanabilmektedir.

ÇOCUKLARI KORUMAK

“Çocuklarımızı ve gençleri psikolojik çöküşe, madde kullanımına ve hatta intihara sürükleyen bu modaya karşı durmak aynı zamanda en temel insan haklarından olan yaşam hakkını savunmaktır. Baro yönetimimiz, insan haklarını savunmak istiyorsa gerici LGBT ideolojisini reddetmelidir

“LGBT'yi meşrulaştırmak için, küçücük çocuklara yaşlarına uygun olmayan cinsel roller yüklendiğini bütün dünya görüyor. Bu apaçık bir çocuk istismarıdır. Ankara Barosu yönetimi, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısını çocuk istismarına sessiz kalmadığı için görevden almıştır!

İFADE HÜRRİYETİ DE RAFTA!

“Söz konusu LGBT olunca, ifade hürriyetinin rafa kaldırıldığını belirtmeme herhalde gerek yoktur. LGBT ideolojisine karşı çıkanlara uygulanan baskının boyutları ortadadır. Avukatlara gözdağı verilmektedir. Vız gelir!

2 KASIM’DA ANKARA ADLİYESİ’NE

“Çürümüş LGBT ideolojisini savunmak uğruna meslektaşını cezalandıran ve hukuku çiğneyen baro yönetimi istemiyoruz! LGBT dayatmasına teslim olan baro yönetimi istemiyoruz! Bütün avukat arkadaşlarıma çağrımdır: 2 Kasım Perşembe saat 13.00'te Ankara Adliyesi önünde buluşalım.”