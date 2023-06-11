İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranı yüzde 60 arttı

İstanbul'un bitmeyen sorunları arasında ulaşım geliyor...

Kural ihlalleri, dikkatsizlik kazaları da beraberinde getiriyor.

Megakent'te İETT otobüsleri sık sık kazalara karışıyor.



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Yaşanan arzıların ardından defalarca facianın eşiğinden dönüldü.

Sürekli arızalanan, yolda kalan ve yanan İETT otobüsleri yüzünden ulaşımda yaşanan aksamalar vatandaş tarafından büyük tepkiye sebep oldu.

Arıza oranı yaklaşık yüzde 60 arttı

İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, kentte hizmet veren otobüslerde son 4 yılda toplam 679 bin 706 arızanın gerçekleştiğini ifade etti.

İstanbul'da, toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde 2022 yılında yaşanan arıza sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 56,77 artarak 247 bin 549'a ulaştı.

Denetim Komisyonu olarak hazırladıkları 2022 Yılı Denetim Raporu'na atıfta bulunan Kaynar, rapor hazırlanırken otobüslerin arıza kayıtlarını da incelediklerini söyledi.

Arızalar artıyor

Bu incelemede, İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini ifade eden Kaynar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı" dedi.

Bu incelemede, İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini ifade eden Kaynar, "Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı." dedi.

Borç tutarı 10 kat yükseldi

Otobüslerde arıza sayısındaki artışın, bakım ihalelerinin doğru yapılmadığı ve bakım hizmetinin doğru verilmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Kaynar, şöyle devam etti:

Ayrıca 2019 yılında bu yönetim göreve geldiğinde dünyanın en genç otobüs filosuna sahip İETT'ye yeni otobüs alınmaması sebebiyle otobüs filosunun yaş ortalaması da yükselmektedir. Önceki dönemlerde İETT'nin ve İBB'nin öz kaynaklarıyla 3 bin 205 otobüs alınmışken, 2019 yılından bu tarafa sadece 160 metrobüs alınmış, bunun dışında hiç otobüs alınmamıştır.

Bu da İETT'nin araç filosunun nereye gittiğiyle ilgili önemli bir işarettir. Kaynar, İETT'nin 2022'de 6 milyar 710 milyon lira gelir elde ettiğini, 8 milyar 930 milyon lira da gider yaptığını söyledi. İETT'nin 2019 sonu itibarıyla 725 milyon 942 bin lira olan borcunun 10 kat artarak 2022 sonunda 7 milyar 185 milyon liraya yükseldiğini ifade etti.

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