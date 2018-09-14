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İETT'den kış tarifesi düzenlemesi...

İETT, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlayacağı 17  Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceği açıklandı.

14 Eylül 2018 Cuma 18:56
İETT'den kış tarifesi düzenlemesi...

İETT'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, okulların açılacağı  17 Eylül Pazartesi gününden itibaren yaz döneminde periyodik bakımları yapılan  otobüslerin sefer saatlerine kış tarifesine göre devam edeceği belirtildi.

İETT'nin yeni eğitim ve öğretim yılında kış tarifesine bağlı olarak  otobüs ve sefer sayılarını da artıracağı aktarılan açıklamada, "Kış sezonuna göre  yeniden düzenlenen sefer saatlerini yolcularımız, 'www.iett.istanbul' ve  'MobİETT' uygulamasından öğrenebilirler. Okulların açılmasıyla birlikte alınan  tedbirler kapsamında, kış tarifesine uygun olarak 4 bin 840 otobüs ve 453  metrobüse ek olarak 349 otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak. Okulların açıldığı  gün, İETT ve Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin  ve öğrencilerin toplu ulaşım sistemlerine yönlendirilmesi hedefleniyor."  ifadeleri kullanıldı.

17 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz

Okulların açılacağı gün toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet  vereceğine de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulların açılmasıyla trafiğe katılacak çok sayıda öğrenciyi göz  önünde alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar uyarınca, 17 Eylül  Pazartesi günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İstanbulkart ücret  entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk  otobüsleri, metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ  vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro,  hafif metro ve füniküler, Teleferik ve KadıköyModa Nostaljik Tramvay) araçları  ve Otobüs AŞ araçları ücretsiz hizmet verecek."

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:56
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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