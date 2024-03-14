İETT şoförünü kalbinden bıçaklayan zanlılar yakalandı!
İstanbul Başakşehir'de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada İETT şoförü kalbinden bıçaklandı.
Olay yerinden kaçan zanlılar emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Dün akşam saat 21.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurup elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.‘yı kalp hizasından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı.
Şoför ağır yaralandı!
Ağır yaralanan sürücü ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.
Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar çerçevesinde araçta bulunan A.Ö. ile M.Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edilen A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşı 18 yaşından küçük M.Y.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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